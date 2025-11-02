Практика судів
Суд США не дозволив м’ясним корпораціям уникнути відповідальності за змову з метою завищення цін на свинину

13:21, 2 листопада 2025
Суд відхилив вимогу виробників свинини про відвід судді, визнавши безпідставними звинувачення в упередженості його помічника.
Федеральний суд США відхилив клопотання великих виробників м’яса, які вимагали відводу судді та скасування попередніх рішень у справі про змову з метою завищення цін на свинину. Компанії стверджували, що один із помічників судді нібито мав упередження, що могло вплинути на суд. Про це йдеться у справі, яку розглядав Окружний суд Сполучених Штатів Америки, округ Міннесота.

Суддя Джон Р. Тунгайм постановив, що немає підстав для сумнівів у його неупередженості та відмовив у задоволенні клопотання про відвід і скасування рішень (Daubert і Summary Judgment).

Що сталося

Після слухання наприкінці 2024 року адвокати відповідачів почали перевірку минулого помічника судді, який привітався з юристами позивачів. Вони з’ясували, що він раніше проходив стажування у фірмах, які беруть участь в антимонопольних процесах, і публікував реакції на дописи колег у LinkedIn. На цій підставі компанії заявили про «упередженість» і вимагали перегляду рішень.

Позиція суду

Суд встановив, що:

  • попередня робота помічника судді не стосувалася цієї справи;
  • він не мав доступу до конфіденційної інформації;
  • його активність у соцмережах не свідчить про упередження;
  • рішення ухвалює суддя, а не його помічники.

Також суд розкритикував дії компаній, назвавши їхні звинувачення «інтрузивними та непрофесійними» щодо молодого юриста, який діяв у межах етичних стандартів.

Висновок суду

«Навіть якби помічник судді мав певні особисті погляди, жоден розсудливий спостерігач не засумнівався б у неупередженості суду», — зазначено в ухвалі.

Суд також підкреслив, що скасування попередніх рішень завдало б шкоди сторонам, затягнуло процес і створило небезпечний прецедент, заохочуючи адвокатів «копатися» в особистих справах судових працівників.

Контекст

Ця ухвала є частиною багаторічного антимонопольного процесу In re Pork Antitrust Litigation (справа № 18-1776), який триває вже понад сім років і готується до першого судового розгляду. Позивачі — споживачі та торговельні мережі — звинувачують провідних виробників м’яса у змові щодо контролю обсягів виробництва та штучного завищення цін на свинину в США.

