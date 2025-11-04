Практика судов
Украинцы в возрасте 18-22 лет массово подают заявления на защиту в Швейцарии

18:18, 4 ноября 2025
В Швейцарии выросло количество заявлений от молодых украинцев на получение статуса временной защиты
Украинцы в возрасте 18-22 лет массово подают заявления на защиту в Швейцарии
С начала осени в Швейцарии значительно увеличилось количество заявлений от украинцев в возрасте 18-22 лет на получение статуса временной защиты. Об этом сообщает Swissinfo со ссылкой на Госсекретариат по вопросам миграции Швейцарии (SEM).

После того, как в августе 2025 года в Украине разрешили выезд юношам этой возрастной категории, количество заявлений на защиту от них возросло по всей Европе. В Швейцарии в конце августа было зарегистрировано только 3 таких заявления, в сентябре их количество увеличилось до 33, затем до 77, а в середине октября достигло пика — 185 заявлений.

По данным SEM, с сентября заявления от молодых украинских мужчин составляют примерно 30% от общего количества поданных на статус защиты S. В то же время издание отмечает, что в последнее время появились признаки уменьшения этого потока, что может свидетельствовать о прохождении пика наплыва молодых украинцев в Швейцарию.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 28 августа вступили в силу новые правила, позволяющие мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. 

