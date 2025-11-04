Українці віком 18-22 років масово подають заяви на захист у Швейцарії

У Швейцарії зросла кількість заяв від молодих українців на отримання статусу тимчасового захисту.

З початку осені у Швейцарії значно побільшало заяв від українців віком 18–22 роки на отримання статусу тимчасового захисту. Про це повідомляє Swissinfo з посиланням на Держсекретаріат з питань міграції Швейцарії (SEM).

Після того, як у серпні 2025 року в Україні дозволили виїзд юнакам цієї вікової категорії, кількість заяв на захист від них зросла по всій Європі. У Швейцарії наприкінці серпня було зареєстровано лише 3 такі заяви, у вересні їхня кількість збільшилася до 33, потім до 77, а в середині жовтня досягла піку — 185 заяв.

За даними SEM, із вересня заяви від молодих українських чоловіків становлять приблизно 30% від загальної кількості поданих на статус захисту S. Водночас видання зазначає, що останнім часом з’явилися ознаки зменшення цього потоку, що може свідчити про проходження піку напливу молодих українців до Швейцарії.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 28 серпня набули чинності нові правила, які дозволяють чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

