Винный конкурс в Сан-Франциско дисквалифицировал 15 российских виноделен в соответствии с санкциями США

Министерство иностранных дел Украины сообщило о решении организаторов San Francisco International Wine Competition (SFIWC), который проводит The Tasting Alliance, о дисквалификации 15 виноделен из России с конкурса 2025 года.

Кроме того, поданные ими образцы вина будут утилизированы.

В МИД отметили, что ранее российские должностные лица и медиа называли допуск своих виноделен к конкурсу в Сан-Франциско политическим «прорывом» и пытались представить его как доказательство якобы ослабления международной изоляции. Они открыто хвастались сложной логистикой и использованием «серых» схем для ввоза российского вина в США вопреки действующим ограничениям на российский алкоголь.

Однако дипломаты Генерального консульства Украины в Сан-Франциско совместно с представителями украинской общины и партнерами в калифорнийском винном сообществе обратили внимание организаторов конкурса на возможные нарушения санкций и предоставили соответствующие материалы из российских медиа.

В результате организаторы San Francisco International Wine Competition признали, что российское вино было ошибочно допущено к участию в международном конкурсе 2025 года, и пришли к выводу, что российские винодельни не имеют права участвовать из-за санкций США, введенных после вторжения России в Украину.

В МИД указали, что российские винодельни были отстранены, их образцы не будут оцениваться.

