Винний конкурс у Сан Франциско дискваліфікував 15 російських виноробень відповідно до санкцій США

Міністерство закордонних справ України повідомило про рішення організаторів San Francisco International Wine Competition (SFIWC), який проводить The Tasting Alliance, про дискваліфікацію 15 виноробень з Росії з конкурсу 2025 року.

Окрім того, буде утилізувано подані ними зразки вина.

У МЗС зазначили, що раніше російські посадовці та медіа називали допуск своїх виноробень до конкурсу в Сан-Франциско політичним «проривом» і намагалися подати його як доказ нібито послаблення міжнародної ізоляції. Вони відкрито вихвалялися складною логістикою та використанням «сірих» схем для ввезення російського вина до США всупереч чинним обмеженням на російський алкоголь.

Однак дипломати Генерального консульства України в Сан-Франциско разом із представниками української громади та партнерами в каліфорнійській винній спільноті звернули увагу організаторів конкурсу на можливі порушення санкцій та надали відповідні матеріали з російських медіа.

В результаті організатори San Francisco International Wine Competition визнали, що російське вино було помилково допущено до участі в міжнародному конкурсі 2025 року, та дійшли висновку, що вони не мають права брати участь через санкції США, запроваджені після вторгнення Росії в Україну.

У МЗС вказали, що російські виноробні було відсторонено, їхні зразки не будуть оцінюватися.

