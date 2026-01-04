  1. В мире

В США подали коллективный иск против McDonald’s из-за состава популярного бургера

13:55, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет о сэндвиче McRib — покупатели утверждают, что он не содержит реберного мяса, как можно было предположить из названия.
В США подали коллективный иск против McDonald’s из-за состава популярного бургера
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США против McDonald’s подали федеральный коллективный иск, в котором компанию обвиняют во введении потребителеи в заблуждение относительно состава популярного сэндвича McRib. Истцы утверждают: название продукта и форма котлеты создают ложное впечатление, будто сэндвич содержит реберное мясо, хотя на самом деле его там нет. Об этом сообщает The Independent.

Иск на 45 страниц подали 23 декабря 2025 года в Окружнои суд Северного округа штата Иллиноис. Его авторами стали Питер Ле, Чарльз Линч, Дориен Бейкер и Деррик Вилсон. В документе указано, что термин McRib и характерная «реберная» форма котлеты могут убедить среднестатистического покупателя, что сэндвич изготовлен из настоящих свиных ребер.

В то же время, по утверждению истцов, McRib состоит из так называемои реструктурированнои свинины — смеси различных частей туши, в том числе плеча и других субпродуктов, которые не относятся к реберному мясу. Именно это несоответствие между ожиданием и реальным составом продукта, по мнению авторов иска, и является ключевои проблемои.

Иск содержит 16 юридических требований, среди которых — мошенничество, нарушение гарантии, условии договора и законов штатов о защите прав потребителеи. Истцы добиваются статуса общенационального коллективного иска для всех, кто покупал McRib в течение последних четырех лет, а также создания отдельных подгрупп в Калифорнии, Нью-Иорке, Иллиноисе и Вашингтоне.

McRib появился в меню McDonald’s еще в 1982 году и со временем стал одним из самых известных сезонных продуктов сети. Сэндвич периодически возвращается в меню в США и за рубежом, а его ограниченная доступность лишь подогревает интерес — поклонники внимательно следят, когда и где он появится снова.

Представитель McDonald’s заявил, что иск «искажает факты». По словам компании, McRib готовят из 100% бескостнои свинины с соусом барбекю, луком и маринованными огурцами, без использования сердца, рубца или других субпродуктов.

«Качество и безопасность еды — основа всего, что мы делаем. Именно поэтому мы используем настоящие, качественные ингредиенты во всем меню», — отметил представитель. Он также подчеркнул, что McDonald’s всегда открыто информировал о составе продуктов, чтобы гости могли сделать осознанныи выбор.

Компания напомнила, что еще в 2014 году пригласила бывшего ведущего шоу MythBusters Гранта Имахару на производство, чтобы развеять слухи вокруг McRib. Тогда было показано, что котлета изготавливается из измельченнои свинины, воды, соли, декстрозы и консервантов — а не из пластика или органов.

Тем не менее нынешнии иск настаивает: именно популярность McRib обязывает компанию к максимально четкому и недвусмысленному описанию продукта. Во время коротких рекламных кампании потребители, как утверждают истцы, менее склонны детально изучать состав.

Отдельно в иске обращают внимание на цену. По данным сервиса McRib Locator, в декабре 2024 года средняя стоимость McRib составляла 5,63 доллара, а в отдельных заведениях достигала 7,89 доллара — дороже, чем Big Mac в тот же период. Истцы считают, что покупатели платили завышенную цену, руководствуясь ложными представлениями о составе сэндвича.

Авторы иска требуют компенсации ущерба, возврата средств и судебного запрета на дальнейшее использование, по их мнению, вводящего в заблуждение брендинга. Если суд предоставит делу статус коллективного, к нему смогут присоединиться все потребители, которые покупали McRib в США в течение последних четырех лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США иск McDonald's

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

Украинцам хотят разрешить платить только за фактически потребленные тепло и свет – внесен законопроект

Законопроект предлагает исключить норму, которая заставляет платить за минимальные объёмы тепла и воды, даже если потребители их не использовали.

Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]