В США подали коллективный иск против McDonald’s из-за состава популярного бургера

Речь идет о сэндвиче McRib — покупатели утверждают, что он не содержит реберного мяса, как можно было предположить из названия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США против McDonald’s подали федеральный коллективный иск, в котором компанию обвиняют во введении потребителеи в заблуждение относительно состава популярного сэндвича McRib. Истцы утверждают: название продукта и форма котлеты создают ложное впечатление, будто сэндвич содержит реберное мясо, хотя на самом деле его там нет. Об этом сообщает The Independent.

Иск на 45 страниц подали 23 декабря 2025 года в Окружнои суд Северного округа штата Иллиноис. Его авторами стали Питер Ле, Чарльз Линч, Дориен Бейкер и Деррик Вилсон. В документе указано, что термин McRib и характерная «реберная» форма котлеты могут убедить среднестатистического покупателя, что сэндвич изготовлен из настоящих свиных ребер.

В то же время, по утверждению истцов, McRib состоит из так называемои реструктурированнои свинины — смеси различных частей туши, в том числе плеча и других субпродуктов, которые не относятся к реберному мясу. Именно это несоответствие между ожиданием и реальным составом продукта, по мнению авторов иска, и является ключевои проблемои.

Иск содержит 16 юридических требований, среди которых — мошенничество, нарушение гарантии, условии договора и законов штатов о защите прав потребителеи. Истцы добиваются статуса общенационального коллективного иска для всех, кто покупал McRib в течение последних четырех лет, а также создания отдельных подгрупп в Калифорнии, Нью-Иорке, Иллиноисе и Вашингтоне.

McRib появился в меню McDonald’s еще в 1982 году и со временем стал одним из самых известных сезонных продуктов сети. Сэндвич периодически возвращается в меню в США и за рубежом, а его ограниченная доступность лишь подогревает интерес — поклонники внимательно следят, когда и где он появится снова.

Представитель McDonald’s заявил, что иск «искажает факты». По словам компании, McRib готовят из 100% бескостнои свинины с соусом барбекю, луком и маринованными огурцами, без использования сердца, рубца или других субпродуктов.

«Качество и безопасность еды — основа всего, что мы делаем. Именно поэтому мы используем настоящие, качественные ингредиенты во всем меню», — отметил представитель. Он также подчеркнул, что McDonald’s всегда открыто информировал о составе продуктов, чтобы гости могли сделать осознанныи выбор.

Компания напомнила, что еще в 2014 году пригласила бывшего ведущего шоу MythBusters Гранта Имахару на производство, чтобы развеять слухи вокруг McRib. Тогда было показано, что котлета изготавливается из измельченнои свинины, воды, соли, декстрозы и консервантов — а не из пластика или органов.

Тем не менее нынешнии иск настаивает: именно популярность McRib обязывает компанию к максимально четкому и недвусмысленному описанию продукта. Во время коротких рекламных кампании потребители, как утверждают истцы, менее склонны детально изучать состав.

Отдельно в иске обращают внимание на цену. По данным сервиса McRib Locator, в декабре 2024 года средняя стоимость McRib составляла 5,63 доллара, а в отдельных заведениях достигала 7,89 доллара — дороже, чем Big Mac в тот же период. Истцы считают, что покупатели платили завышенную цену, руководствуясь ложными представлениями о составе сэндвича.

Авторы иска требуют компенсации ущерба, возврата средств и судебного запрета на дальнейшее использование, по их мнению, вводящего в заблуждение брендинга. Если суд предоставит делу статус коллективного, к нему смогут присоединиться все потребители, которые покупали McRib в США в течение последних четырех лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.