У США подали колективний позов проти McDonald’s через склад популярного бургера

Йдеться про сендвіч McRib — покупці стверджують, що він не містить реберного м’яса, як можна було подумати з назви.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США проти McDonald’s подали федеральний колективний позов, у якому компанію звинувачують у введенні споживачів в оману щодо складу популярного сендвіча McRib. Позивачі стверджують: назва продукту та форма котлети створюють хибне враження, ніби сендвіч містить реберне м’ясо, хоча насправді його там немає. Про це повідомляє The Independent.

Позов на 45 сторінок подали 23 грудня 2025 року до Окружного суду Північного округу штату Іллінойс. Його авторами стали Пітер Ле, Чарльз Лінч, Дорієн Бейкер і Деррік Вілсон. У документі зазначено, що термін McRib та характерна «реберна» форма котлети можуть переконати пересічного покупця, що сендвіч виготовлений із справжніх свинячих ребер.

Водночас, за твердженням позивачів, McRib складається з так званої реструктурованої свинини — суміші різних частин туші, зокрема плеча та інших субпродуктів, які не належать до реберного м’яса. Саме ця невідповідність між очікуванням і реальним складом продукту, на думку авторів позову, і є ключовою проблемою.

Позов містить 16 юридичних вимог, серед яких — шахрайство, порушення гарантій, умов договору та законів штатів про захист прав споживачів. Позивачі домагаються статусу загальнонаціонального колективного позову для всіх, хто купував McRib упродовж останніх чотирьох років, а також створення окремих підгруп у Каліфорнії, Нью-Йорку, Іллінойсі та Вашингтоні.

McRib з’явився в меню McDonald’s ще у 1982 році й з часом став одним із найвідоміших сезонних продуктів мережі. Сендвіч періодично повертається до меню в США та за кордоном, а його обмежена доступність лише підігріває інтерес — шанувальники уважно стежать, коли й де він з’явиться знову.

Представник McDonald’s заявив, що позов «спотворює факти». За словами компанії, McRib готують зі 100% безкісткової свинини з соусом барбекю, цибулею та маринованими огірками, без використання серця, рубця чи інших субпродуктів.

«Якість і безпека їжі — основа всього, що ми робимо. Саме тому ми використовуємо справжні, якісні інгредієнти в усьому меню», — зазначив речник. Він також наголосив, що McDonald’s завжди відкрито інформував про склад продуктів, аби гості могли зробити усвідомлений вибір.

Компанія нагадала, що ще у 2014 році запросила колишнього ведучого шоу MythBusters Ґранта Імахару на виробництво, щоб розвінчати чутки навколо McRib. Тоді було показано, що котлета виготовляється з подрібненої свинини, води, солі, декстрози та консервантів — а не з пластику чи органів.

Втім, нинішній позов наполягає: саме популярність McRib зобов’язує компанію до максимально чіткого й недвозначного опису продукту. Під час коротких рекламних кампаній споживачі, як стверджують позивачі, менш схильні детально вивчати склад.

Окремо в позові звертають увагу на ціну. За даними сервісу McRib Locator, у грудні 2024 року середня вартість McRib становила 5,63 долара, а в окремих закладах сягала 7,89 долара — дорожче, ніж Big Mac у той самий період. Позивачі вважають, що покупці платили завищену ціну, керуючись хибними уявленнями про склад сендвіча.

Автори позову вимагають компенсації збитків, повернення коштів і судової заборони на подальше використання, на їхню думку, оманливого брендингу. Якщо суд надасть справі статус колективної, до неї зможуть приєднатися всі споживачі, які купували McRib у США протягом останніх чотирьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.