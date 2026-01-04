  1. В мире

Скандал с ИИ – Grok генерировал откровенные фото несовершеннолетних в X

17:49, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пользователи генерировали сексуализированные изображения людей, в частности несовершеннолетних, без их согласия.
Скандал с ИИ – Grok генерировал откровенные фото несовершеннолетних в X
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Чат-бот с искусственным интеллектом Grok, разработанный компанией xAI Илона Маска и интегрированный в соцсеть X, снова стал объектом критики из-за возможности создания сексуализированных изображений людей без их разрешения, включая несовершеннолетних.

По данным Bloomberg, в ответ на отдельные запросы Grok генерировал и публиковал изображения людей в минимальной одежде, что противоречит заявленной политике сервиса. В части случаев речь шла о несовершеннолетних, что вызвало острую реакцию экспертов по цифровой безопасности. Позже такие материалы были удалены с платформы.

Представители xAI официальных комментариев не предоставили. Однако сам Grok опубликовал заявление в X, признав наличие «пробелов в защитных механизмах» и пообещал их устранить. Компания также сообщила о пересмотре и усилении систем безопасности.

Эксперты отмечают, что инцидент подчеркивает проблему контроля контента в ИИ-моделях, способных создавать или изменять изображения людей без их согласия. По данным Internet Watch Foundation, в первой половине 2025 года количество ИИ-сгенерированных сексуально откровенных изображений несовершеннолетних выросло на 400%.

xAI позиционирует Grok как менее ограниченную модель по сравнению с другими ИИ, а ранее компания ввела режим «Spicy Mode», позволяющий частичную взрослую наготу. В то же время сервис запрещает любой сексуальный контент с участием детей, создание или распространение которого является незаконным. Инцидент уже привлек внимание регуляторов и правозащитников, которые требуют усилить контроль за безопасностью таких сервисов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Илон Маск технологии ИИ соцсети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]