Трамп объявил о введении 25% пошлины для стран, которые ведут бизнес с Ираном

Президент США заявил, что ограничения будут касаться всей коммерческой деятельности таких государств с Соединенными Штатами.

Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентной пошлины для стран, которые ведут бизнес с Ираном. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

По его словам, новые ограничения будут касаться любой коммерческой деятельности таких государств со Соединенными Штатами.

«Начиная с этого момента любая страна, которая ведет бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на любые и все виды коммерческой деятельности, осуществляемые со Соединенными Штатами Америки. Этот указ является окончательным и не подлежит пересмотру», — написал Трамп.

