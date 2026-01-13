  1. У світі

Трамп оголосив про 25% мита для країн, які ведуть бізнес з Іраном

08:19, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент США заявив, що обмеження стосуватимуться всієї комерційної діяльності таких держав зі Штатами.
Трамп оголосив про 25% мита для країн, які ведуть бізнес з Іраном
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження 25-відсоткового мита для країн, які ведуть бізнес з Іраном. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, нові обмеження стосуватимуться будь-якої комерційної діяльності таких держав зі Сполученими Штатами.

«Починаючи з цього моменту, будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, буде сплачувати мито у розмірі 25% на будь-які та всі види комерційної діяльності, що здійснюються зі Сполученими Штатами Америки. Цей указ є остаточним і не підлягає перегляду», — написав Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Іран

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Поновлення прокурора на посаді виключає право на вихідну допомогу: Верховний Суд

У Верховному Суді роз’яснили, чому вихідна допомога як соціальна гарантія не працює в ситуації, коли працівника поновлено на роботі рішенням суду

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]