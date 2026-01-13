Трамп оголосив про 25% мита для країн, які ведуть бізнес з Іраном

Президент США заявив, що обмеження стосуватимуться всієї комерційної діяльності таких держав зі Штатами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження 25-відсоткового мита для країн, які ведуть бізнес з Іраном. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

За його словами, нові обмеження стосуватимуться будь-якої комерційної діяльності таких держав зі Сполученими Штатами.

«Починаючи з цього моменту, будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, буде сплачувати мито у розмірі 25% на будь-які та всі види комерційної діяльності, що здійснюються зі Сполученими Штатами Америки. Цей указ є остаточним і не підлягає перегляду», — написав Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.