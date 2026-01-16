  1. В мире

Сбой Cloudflare нарушил работу ChatGPT и Zoom — что известно

18:27, 16 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пользователи жалуются на проблемы с доступом к ChatGPT, Zoom и онлайн-играм.
Сбой Cloudflare нарушил работу ChatGPT и Zoom — что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пользователи из разных стран сообщают о перебоях в работе сервисов, связанных с Cloudflare. У многих наблюдаются проблемы с доступом к таким платформам, как ChatGPT и Zoom, также недоступны некоторые онлайн-игры.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кроме того, 16 января платформа X (бывший Twitter) перестала открываться у пользователей во всем мире.

Напомним, в ноябре прошлого года масштабный сбой в работе сервиса Cloudflare вызвал перебои в доступе к популярным сайтам.

Cloudflare обнародовала детальный разбор инцидента, который 18 ноября вызвал один из самых больших сбоев в глобальной сети за последние шесть лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Максимальная дневная ставка по кредитам может снизиться почти в 4 раза — законопроект

Депутаты предлагают ограничить дневную процентную ставку по потребительским кредитам, чтобы снизить финансовую нагрузку на заемщиков.

БЕБ может получить доступ к использованию специальных радиочастот: в Раде готовят изменения в закон

Законопроект позволит БЕБ пользоваться полосами радиочастот специального пользования на безвозмездной основе.

Отсрочка на 12 месяцев для контрактников: законопроект готовят к повторному второму чтению

Проєкт закона направили в Комитет для доработки.

В Раде хотят определить пределы участия Первого заместителя и заместителя Председателя ВР в ВСК

Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады смогут одновременно быть членами не более двух временных следственных комиссий.

Электронное землеустройство и конфискация земель: Комитет рекомендует законопроект, который частично перепишет земельное законодательство

Аграрный комитет Верховной Рады одобрил законопроект о цифровизации землеустройства и новых подходах к конфискации и продаже земельных участков.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]