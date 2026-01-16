Сбой Cloudflare нарушил работу ChatGPT и Zoom — что известно

Пользователи жалуются на проблемы с доступом к ChatGPT, Zoom и онлайн-играм.

Пользователи из разных стран сообщают о перебоях в работе сервисов, связанных с Cloudflare. У многих наблюдаются проблемы с доступом к таким платформам, как ChatGPT и Zoom, также недоступны некоторые онлайн-игры.

Кроме того, 16 января платформа X (бывший Twitter) перестала открываться у пользователей во всем мире.

Напомним, в ноябре прошлого года масштабный сбой в работе сервиса Cloudflare вызвал перебои в доступе к популярным сайтам.

Cloudflare обнародовала детальный разбор инцидента, который 18 ноября вызвал один из самых больших сбоев в глобальной сети за последние шесть лет.

