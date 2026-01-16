Збій Cloudflare порушив роботу ChatGPT та Zoom — що відомо

Користувачі скаржаться на проблеми з доступом до ChatGPT, Zoom і онлайн-ігор.

Користувачі з різних країн повідомляють про перебої в роботі сервісів, пов’язаних із Cloudflare. У багатьох спостерігаються проблеми з доступом до таких платформ, як ChatGPT та Zoom, також недоступні деякі онлайн-ігри.

Крім того, 16 січня платформа X (колишній Twitter) перестала відкриватися у користувачів по всьому світу.

Нагадаємо, у листопаді минулого року масштабний збій у роботі сервісу Cloudflare спричинив перебої у доступі до популярних сайтів.

Cloudflare оприлюднила детальний розбір інциденту, що 18 листопада спричинив один із найбільших збоїв у глобальній мережі за останні шість років.

