  1. В мире

Белый дом опубликовал ИИ-фото Трампа с пингвином в Гренландии, но есть нюанс – пингвинов там нет

22:00, 24 января 2026
В комментариях пользователи сразу указали на ошибку: пингвины живут только в Южном полушарии.
Белый дом опубликовал ИИ-фото Трампа с пингвином в Гренландии, но есть нюанс – пингвинов там нет
На официальном аккаунте Белого дома в социальной сети X опубликовали сгенерированное искусственным интеллектом изображение президента США Дональда Трампа вместе с пингвином на фоне Гренландии

На фото Трамп идет по снежному ландшафту в направлении флага Гренландии, рядом с ним – пингвин. Подпись к публикации: «Обними пингвина».

Пользователи в комментариях быстро обратили внимание на неточность: пингвины не водятся в Гренландии. Эти птицы обитают исключительно в Южном полушарии, тогда как Гренландия расположена в Арктике, в Северном полушарии.

США Дональд Трамп ИИ

