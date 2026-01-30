Экс-инженера Google признали виновным в краже ИИ-тайн для компаний, связанных с Китаем

Речь идет о более чем тысяче внутренних документов Google, которые, по версии следствия, оказались в распоряжении китайских компаний.

Федеральное жюри США пришло к выводу, что эксинженер Линвей Дин незаконно присвоил торговые тайны Google в сфере искусственного интеллекта и передавал их компаниям, связанным с Китаем. Ему грозит лишение свободы и многомиллионные штрафы. Об этом сообщает Courthouse News.

Решение суда

Коллегия из 12 присяжных признала Дина виновным по всем 14 пунктам обвинения: семь эпизодов кражи торговых тайн и семь — экономического шпионажа. За каждый пункт кражи предусмотрено до 10 лет тюрьмы и штраф до 250 тыс. долларов, а за каждый эпизод экономического шпионажа — до 15 лет и штраф до 5 млн долларов.

Федеральный судья Винс Чхабрия разрешил обвиняемому оставаться на свободе до оглашения приговора, признав, что он не представляет угрозы и не имеет риска побега.

В чем обвиняют

Следствие утверждает, что Дин, которого Google наняла в 2019 году для работы над суперкомпьютерными дата-центрами, с мая 2022 года начал копировать внутренние материалы компании: переносил данные в заметки на служебном ноутбуке, конвертировал их в PDF и загружал в личное облачное хранилище.

За год, до мая 2023 года, он якобы передал 1 255 документов (примерно 14 000 страниц). Центральными в деле стали 105 документов, которые, по версии обвинения, содержали торговые тайны Google относительно инфраструктуры дата-центров для ИИ.

Связи с китайскими компаниями

Параллельно с работой в Google Дин, по данным правительства США, работал с двумя китайскими технологическими компаниями: в ноябре 2022 года стал техническим директором пекинской Rongshu, а весной 2023 года основал собственную компанию Zhisuan Technology.

Позиции сторон

Адвокат защиты Грант Фондо заявил, что нет доказательств фактической продажи или использования похищенных материалов для создания продуктов, и поставил под сомнение их ценность. Он также настаивал, что Google недостаточно защищала информацию — документы якобы маркировались непоследовательно и были доступны большому количеству сотрудников.

В то же время представители Министерства юстиции США подчеркнули: для состава преступления достаточно намерений использовать или передать тайны. Прокуроры утверждают, что Дин применял эти материалы, чтобы усилить собственные позиции при трудоустройстве в Китае и в переговорах с инвесторами, при этом вводя их в заблуждение относительно своего опыта и возможностей.

Реакция власти

Федеральный прокурор США Крейг Г. Миссакян заявил, что вердикт присяжных — это четкий сигнал: кража стратегически важных технологий не останется безнаказанной, а государство и далее будет защищать американский интеллектуальный капитал и национальную безопасность.

