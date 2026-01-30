  1. У світі

Ексінженера Google визнали винним у крадіжці ШІ-таємниць для компаній, пов’язаних із Китаєм

13:00, 30 січня 2026
Йдеться про понад тисячу внутрішніх документів Google, які, за версією слідства, опинилися у розпорядженні китайських компаній.
Ексінженера Google визнали винним у крадіжці ШІ-таємниць для компаній, пов'язаних із Китаєм
Федеральне журі США дійшло висновку, що ексінженер Лінвей Дін незаконно привласнив торговельні таємниці Google у сфері штучного інтелекту та передавав їх компаніям, пов’язаним із Китаєм. Йому загрожує ув’язнення та мільйонні штрафи. Про це повідомляє Courthouse News.

Рішення суду

Колегія з 12 присяжних визнала Діна винним за всіма 14 пунктами обвинувачення: сім епізодів крадіжки торговельних таємниць і сім — економічного шпигунства. За кожен пункт крадіжки передбачено до 10 років в’язниці та штраф до $250 тис., а за кожен епізод економічного шпигунства — до 15 років і штраф до $5 млн.

Федеральний суддя Вінс Чхабрія дозволив обвинуваченому залишатися на волі до оголошення вироку, визнавши, що він не становить загрози та не має ризику втечі.

У чому звинувачують

Слідство стверджує, що Дін, якого Google найняла у 2019 році для роботи над суперкомп’ютерними дата-центрами, з травня 2022-го почав копіювати внутрішні матеріали компанії: переносив дані у нотатки на службовому ноутбуці, конвертував їх у PDF і завантажував у особисте хмарне сховище.

За рік, до травня 2023-го, він нібито передав 1 255 документів (приблизно 14 000 сторінок). Центральними в справі стали 105 документів, які, за версією обвинувачення, містили торговельні таємниці Google щодо інфраструктури дата-центрів для ШІ.

Зв’язки з китайськими компаніями

Паралельно з роботою в Google Дін, за даними уряду США, працював із двома китайськими технологічними компаніями: у листопаді 2022 року став технічним директором пекінської Rongshu, а навесні 2023-го заснував власну компанію Zhisuan Technology.

Позиції сторін

Адвокат захисту Ґрант Фондо заявив, що немає доказів фактичного продажу чи використання викрадених матеріалів для створення продуктів, і поставив під сумнів їхню цінність. Він також наполягав, що Google недостатньо захищала інформацію — документи нібито маркувалися непослідовно і були доступні великій кількості співробітників.

Натомість представники Міністерство юстиції США підкреслили: для складу злочину достатньо намірів використати або передати таємниці. Прокурори стверджують, що Дін застосовував ці матеріали, аби посилити власні позиції під час працевлаштування в Китаї та в переговорах з інвесторами, при цьому вводячи їх в оману щодо свого досвіду і можливостей.

Реакція влади

Федеральний прокурор США Крейг Г. Міссакян заявив, що вердикт присяжних — це чіткий сигнал: крадіжка стратегічно важливих технологій не залишиться безкарною, а держава й надалі захищатиме американський інтелектуальний капітал і національну безпеку.

Google

