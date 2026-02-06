В США адвокат уволилась из-за использования ИИ при подготовке судебного документа

Адвокат подала в суд документ с ошибочными ссылками, сгенерированными искусственным интеллектом.

Адвокат из штата Арканзас Дана МакКлейн добровольно ушла в отставку после того, как Верховный суд Арканзаса установил, что она использовала искусственный интеллект для создания судебного ходатайства, которое содержало некорректные или несуществующие правовые цитаты, сообщает THV11.

Как отмечается в материалах суда, 11 декабря 2025 года МакКлейн было обязано объяснить происхождение документа, подготовленного с использованием ИИ. При проверке выяснилось, что часть указанных в документе ссылок на судебные дела не была найдена ни в одной базе правовых данных.

Адвокат призналась, что применяла Microsoft Office Copilot для помощи в поиске судебных решений и законодательных положений, вводя запросы по вопросам, связанным с правом Арканзаса. Она также отметила, что намеревалась проверить корректность ответов, сгенерированных ИИ, однако из-за личных обстоятельств этого не сделала.

После установленных фактов МакКлейн подала заявление об отставке и самостоятельно сообщила об инциденте в Отдел профессионального поведения адвокатов. Верховный суд подчеркнул, что юристы несут ответственность за достоверность всех документов независимо от того, использовали ли они инструменты искусственного интеллекта, и предупредил о более строгих санкциях в случае подобных нарушений в будущем — вплоть до крупных штрафов или лишения права на практику.

