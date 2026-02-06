В США адвокатка звільнилася через використання ШІ при підготовці судового документу

Адвокатка подала до суду документ із помилковими посиланнями, згенерованими штучним інтелектом.

Адвокатка з штату Арканзас Дана МакКлейн добровільно пішла у відставку після того, як Верховний суд Арканзасу встановив, що вона використала штучний інтелект для створення судового клопотання, яке містило некоректні або неіснуючі правові цитати, повідомляє THV11.

Як зазначається у матеріалах суду, 11 грудня 2025 року МакКлейн було зобов’язано пояснити походження документу, підготовленого із використанням ШІ. При перевірці виявилося, що частина вказаних у документі посилань на судові справи не знайдена в жодних базах правових даних.

Адвокатка зізналася, що застосовувала Microsoft Office Copilot для допомоги у пошуку рішень і законодавчих положень, вводячи запити про пов’язані з арканзаським правом питання. Вона також зазначила, що мала намір перевіряти правильність відповідей, згенерованих ШІ, але через особисті обставини не зробила цього.

Після встановлених фактів МакКлейн подала заяву про відставку і самостійно повідомила про інцидент до Відділу професійної поведінки адвокатів. Верховний суд підкреслив, що юристи несуть відповідальність за достовірність усіх документів, незалежно від того, чи використовували вони інструменти штучного інтелекту, і попередив про суворіші санкції в разі подібних порушень у майбутньому — включно з великими штрафами чи позбавленням права практики.

