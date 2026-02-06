Суд США усомнился, нужно ли записывать все разговоры во время продажи оружия

Речь идет о требовании штата Калифорния вести постоянную аудио- и видеозапись в оружейных магазинах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционный суд Девятого округа США рассматривает жалобу оружейных дилеров и общественной организации Second Amendment Foundation, которые оспаривают отдельные положения уголовного законодательства Калифорнии. Закон обязывает лицензированных продавцов оружия устанавливать системы постоянного видео- и аудионаблюдения в своих магазинах. Об этом сообщает Courthouse News.

Истцы считают, что такие требования нарушают права, гарантированные Первой, Четвертой и Пятой поправками к Конституции США, и фактически означают непрерывный контроль без ордера и без конкретных оснований.

Аргументы оружейных дилеров

Адвокат заявителей Анна Барвир подчеркнула, что дело не касается общего права государства регулировать лицензированную деятельность. По ее словам, ключевой вопрос заключается в том, может ли власть заставлять частные компании участвовать в программе тотального государственного наблюдения без какой-либо подозрительности.

Она также отметила, что обязательная аудиозапись выходит за рамки деловых операций и может охватывать разговоры, не связанные непосредственно с покупкой оружия.

Сомнения судей относительно аудиозаписи

Наибольшее количество вопросов у судей вызвало именно требование фиксировать звук. Судья Кеннет Ли отметил, что аудиозапись может иметь «охлаждающий эффект» для свободы слова.

По его словам, люди могут воздерживаться от высказываний, если будут знать, что государство будет хранить записи всех их разговоров в течение длительного времени.

Позиция властей Калифорнии

Представитель генерального прокурора штата Энн Беллоуз настаивала, что аудиозаписи необходимы для борьбы с кражами оружия, подставными покупками и незаконной торговлей. Она подчеркнула, что доступ к записям строго ограничен, а использовать их можно только при наличии объективных оснований.

По словам Беллоуз, законодатели пришли к выводу, что аудионаблюдение поможет более эффективно предотвращать преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.

Что предусматривает закон

Закон Калифорнии, вступивший в силу в 2024 году, обязывает оружейные магазины вести круглосуточное видеонаблюдение во всех ключевых зонах — местах хранения и демонстрации оружия, точках продажи, на входах и выходах. Все записи должны содержать дату и время и храниться не менее трех лет.

В отличие от других сфер, в частности торговли каннабисом, для продавцов оружия также предусмотрена обязательная аудиозапись разговоров.

Что дальше

Ранее, в октябре 2024 года, окружной суд отклонил иск оружейных дилеров, однако это решение было обжаловано.

Окончательное решение апелляционного суда может определить, будут ли такие формы государственного надзора соответствовать конституционным стандартам и могут ли подобные требования распространяться на другие штаты США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.