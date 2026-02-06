Суд США засумнівався, чи потрібно записувати всі розмови під час продажу зброї

Йдеться про вимогу штату Каліфорнія вести постійний аудіо- та відеозапис у збройних магазинах.

Апеляційний суд Дев’ятого округу США розглядає скаргу збройних дилерів і громадської організації Second Amendment Foundation, які оскаржують окремі положення кримінального законодавства Каліфорнії. Закон зобов’язує ліцензованих продавців зброї встановлювати системи постійного відео- та аудіоспостереження у своїх магазинах. Про це повідомляє Courthouse News.

Позивачі вважають, що такі вимоги порушують права, гарантовані Першою, Четвертою та П’ятою поправками до Конституції США, і фактично означають безперервний контроль без ордера та без конкретних підстав.

Аргументи збройних дилерів

Адвокат заявників Анна Барвір наголосила, що справа не стосується загального права держави регулювати ліцензовану діяльність. За її словами, ключове питання — чи може влада змушувати приватні компанії брати участь у програмі тотального державного спостереження без будь-якої підозри.

Вона також зазначила, що обов’язковий аудіозапис виходить за межі ділових операцій і може охоплювати розмови, не пов’язані безпосередньо з купівлею зброї.

Сумніви суддів щодо аудіозапису

Найбільше запитань у суддів викликала саме вимога фіксувати звук. Суддя Кеннет Лі зауважив, що аудіозапис може мати «охолоджувальний ефект» для свободи слова.

За його словами, люди можуть утримуватися від висловлювань, якщо знатимуть, що держава зберігатиме записи всіх їхніх розмов протягом тривалого часу.

Позиція влади Каліфорнії

Представниця генерального прокурора штату Енн Беллоуз наполягала, що аудіозаписи потрібні для боротьби з крадіжками зброї, підставними покупками та незаконною торгівлею. Вона підкреслила, що доступ до записів суворо обмежений, а використовувати їх можна лише за наявності об’єктивних підстав.

За словами Беллоуз, законодавці дійшли висновку, що аудіонагляд допоможе ефективніше запобігати злочинам, пов’язаним із незаконним обігом зброї.

Що передбачає закон

Закон Каліфорнії, який набув чинності у 2024 році, зобов’язує збройні магазини вести цілодобовий відеонагляд у всіх ключових зонах — місцях зберігання та демонстрації зброї, точках продажу, на входах і виходах. Усі записи мають містити дату та час і зберігатися щонайменше три роки.

На відміну від інших сфер, зокрема торгівлі канабісом, для продавців зброї передбачено також обов’язковий аудіозапис розмов.

Що далі

Раніше, у жовтні 2024 року, окружний суд відхилив позов збройних дилерів, однак це рішення було оскаржене.

Остаточне рішення апеляційного суду може визначити, чи відповідатимуть такі форми державного нагляду конституційним стандартам і чи можуть подібні вимоги поширюватися на інші штати США.

