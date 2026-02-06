Суд признал оправданным пропуск работы из-за ухода за умирающей собакой

Судья пришел к выводу, что существовали «гуманитарные, этические и моральные причины», которые оправдывали решение работницы поставить благополучие своего питомца выше рабочих обязанностей.

Суд в Барселоне постановил, что отсутствие работницы на работе из-за необходимости срочно доставить ее тяжело больную собаку на эвтаназию было оправданным по гуманным соображениям. Суд отменил ее увольнение, подчеркнув эволюцию правового признания связи между людьми и их домашними животными, пишет Euroweeklynews.

Социальный суд № 25 города Барселона признал дисциплинарное увольнение телеоператорки неправомерным после того, как она пропустила несколько рабочих дней, в том числе один день — из-за срочной необходимости оказать медицинскую помощь своей собаке. Решение обязывает работодателя, компанию Majorel SP Solutions, S.A.U., либо восстановить работницу на работе, либо выплатить ей компенсацию за незаконное увольнение в размере 4 116,42 евро.

Обстоятельства дела

Работница работала в компании с марта 2023 года и была уволена в январе 2025 года. Работодатель утверждал, что она допустила четыре необоснованных прогула за короткий период, что было квалифицировано как очень серьезное нарушение в соответствии с коллективным трудовым договором. Один из таких прогулов, 24 ноября, произошел после того, как ветеринар сообщил женщине о критическом состоянии ее собаки и необходимости немедленного вмешательства. Накануне животное уже осматривали из-за тяжелых симптомов, а повторный осмотр был запланирован на 30 ноября. Однако состояние собаки резко ухудшилось, и ветеринар срочно вызвал хозяйку для проведения эвтаназии.

Анализируя дело, суд признал, что в Испанском статуте работников и соответствующем коллективном договоре отсутствует прямая норма, предусматривающая отпуск или оправданное отсутствие из-за срочной ветеринарной помощи. В то же время судья пришел к выводу, что существовали «гуманитарные, этические и моральные причины», которые оправдывали решение работницы поставить благополучие своего питомца выше рабочих обязанностей. В решении отмечено, что заставлять собаку ждать до окончания рабочего дня, чтобы ее страдания продолжались, было бы аморально.

Суд также сослался на закон 2023 года о защите прав и благополучия животных, который признает их достоинство и благополучие, использовав его как дополнительный аргумент при оценке обстоятельств дела.

Оценка прогулов и правовая логика

Судья рассматривал каждый случай отсутствия отдельно, а не как совокупность нарушений, автоматически оправдывающих увольнение. Что касается других дат, на которые ссылался работодатель, суд указал, что один случай скорее был опозданием, а не полноценным отсутствием, а еще два прогула были признаны необоснованными, однако их количество и тяжесть были недостаточными для дисциплинарного увольнения в соответствии с трудовым договором.

В решении подчеркивается, что трудовые обязанности должны оцениваться в более широком контексте непредсказуемых и исключительных обстоятельств, особенно когда речь идет о срочной помощи существу, находящемуся на иждивении человека. Суд применил комплексный подход к трудовому праву, учитывая не только формальные нормы, но и этические соображения и социальную ответственность.

Дальнейшие действия работодателя

После вынесения решения Majorel SP Solutions должна выбрать: либо восстановить телеоператорку на работе на тех же условиях, либо выплатить предусмотренную законом компенсацию за незаконное увольнение. Независимо от возможного обжалования, это решение уже вызвало дискуссию в юридических и трудовых кругах относительно необходимости пересмотра политик отпусков с учетом исключительных ситуаций, связанных с уходом за иждивенцами — как людьми, так и животными, — в соответствии с современными социальными ценностями.

