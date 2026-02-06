Суд визнав виправданим пропуск роботи через догляд за вмираючим собакою

Суддя дійшов висновку, що існували «гуманітарні, етичні та моральні причини», які виправдовували рішення працівниці поставити добробут свого улюбленця вище за робочі обов’язки.

Суд у Барселоні постановив, що відсутність працівниці на роботі через необхідність терміново доставити її тяжкохворого собаку на евтаназію була виправданою з гуманних міркувань. Суд скасував її звільнення, підкресливши еволюцію правового визнання зв’язку між людьми та їхніми домашніми тваринами, пише Euroweeklynews.

Соціальний суд № 25 міста Барселона визнав дисциплінарне звільнення телеоператорки неправомірним після того, як вона пропустила кілька робочих днів, зокрема один день — через нагальну потребу надати медичну допомогу своєму собаці. Рішення зобов’язує роботодавця, компанію Majorel SP Solutions, S.A.U., або поновити працівницю на роботі, або виплатити їй компенсацію за незаконне звільнення у розмірі 4 116,42 євро.

Обставини справи

Працівниця працювала в компанії з березня 2023 року та була звільнена у січні 2025 року. Роботодавець стверджував, що вона допустила чотири необґрунтовані прогули за короткий період, що було кваліфіковано як дуже серйозне порушення відповідно до колективного трудового договору. Один із таких прогулів, 24 листопада, стався після того, як ветеринар повідомив жінку про критичний стан її собаки та необхідність негайного втручання. Напередодні тварину вже оглядали через тяжкі симптоми, а повторний огляд був запланований на 30 листопада. Однак стан собаки різко погіршився, і ветеринар терміново викликав власницю для проведення евтаназії.

Аналізуючи справу, суд визнав, що в Іспанському статуті працівників та відповідному колективному договорі відсутня пряма норма, яка б передбачала відпустку або виправдану відсутність через нагальну ветеринарну допомогу. Водночас суддя дійшов висновку, що існували «гуманітарні, етичні та моральні причини», які виправдовували рішення працівниці поставити добробут свого улюбленця вище за робочі обов’язки. У рішенні зазначено, що змушувати собаку чекати до завершення робочого дня, аби його страждання тривали, було б аморально.

Суд також послався на закон 2023 року про захист прав і добробуту тварин, який визнає їхню гідність і добробут, використавши його як додатковий аргумент при оцінці обставин справи.

Оцінка прогулів і правова логіка

Суддя розглядав кожен випадок відсутності окремо, а не як сукупність порушень, що автоматично виправдовує звільнення. Щодо інших дат, на які посилався роботодавець, суд зазначив, що один випадок був радше запізненням, а не повноцінною відсутністю, а ще два прогули були визнані необґрунтованими, проте їх кількість і тяжкість були недостатніми для дисциплінарного звільнення відповідно до трудового договору.

У рішенні наголошується, що трудові обов’язки мають оцінюватися в ширшому контексті непередбачуваних і виняткових обставин, особливо коли йдеться про термінову допомогу істоті, яка перебуває на утриманні людини. Суд застосував комплексний підхід до трудового права, врахувавши не лише формальні норми, а й етичні міркування та соціальну відповідальність.

Подальші дії роботодавця

Після ухвалення рішення Majorel SP Solutions має обрати: або поновити телеоператорку на роботі на тих самих умовах, або виплатити передбачену законом компенсацію за незаконне звільнення. Незалежно від можливого оскарження, це рішення вже спричинило дискусію в юридичних і трудових колах щодо необхідності перегляду політик відпусток з урахуванням виняткових ситуацій, пов’язаних із доглядом за утриманцями — як людьми, так і тваринами, — відповідно до сучасних соціальних цінностей.

