В США арестовали женщину, которая спасла собаку, брошенную у ее порога

В округе Уилсон (штат Северная Каролина, США) оставили собаку. Полиция арестовала женщину, которую подозревают в этом, однако под следствием оказалась и женщина, спасшая животное, пишет WSPA.

Веттехник и грумер Дейсон Гарнер обвиняется в удержании собаки по кличке Амира, которую в офисе шерифа округа Уилсон считают вещественным доказательством по делу об оставлении животного. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как женщина, идентифицированная как Эшли Бейкер из города Уилсон, оставила Амиру возле дома на Даунинг-стрит.

Правоохранители разыскали и арестовали Бейкер, предъявив ей обвинение в оставлении животного (административное правонарушение). В то же время обвинение выдвинули и спасительнице.

«Я думала, что поступаю правильно. Для меня это было очень тяжело», — сказала Гарнер.

После того как она рассказала свою историю СМИ, Дейсон потеряла работу в ветеринарной клинике в Роки-Маунт. Также ей инкриминируют воспрепятствование работе службы по контролю за животными округа Уилсон — из-за отказа неоднократно передать Амиру офицерам. В ордере на арест животное называют бездомным.

«Служба по контролю за животными обратилась ко мне с требованием передать собаку, но я настаивала на своем и отказалась, — объяснила Гарнер. — Когда я впервые увидела Амиру, она была очень ласковой, но с тяжелой формой чесотки. В таком состоянии ей нельзя было в приют».

Гарнер предстала перед магистратом, который определил залог в размере 100 долларов до следующего судебного заседания в конце месяца.

«Никогда не знаешь, что возникнет: судебные расходы… Мне тяжело — я мама двухлетнего ребенка и не понимаю, как с этим справиться», — сказала она.

Несмотря на это, Гарнер заявила, что снова поступила бы так же, если бы пришлось спасать брошенное животное.

