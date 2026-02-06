  1. У світі

У США заарештували жінку, яка врятувала собаку, кинуту біля її порога

21:24, 6 лютого 2026
Жінка, яка врятувала покинутого собаку, також втратила роботу.
Фото: wspa.com
У окрузі Вілсон (штат Північна Кароліна, США) покинули собаку. Поліція заарештувала жінку, яку підозрюють у цьому, однак під слідством опинилася й жінка, що врятувала тварину, пише WSPA.

Веттехнік і грумерка Дейсон Гарнер обвинувачується в утриманні собаки на ім’я Аміра, яку в офісі шерифа округу Вілсон вважають речовим доказом у справі про залишення тварини. Камера відеоспостереження зафіксувала, як жінка, ідентифікована як Ешлі Бейкер із міста Вілсон, залишила Амiру біля будинку на Даунінґ-стріт.

Правоохоронці розшукали та заарештували Бейкер, висунувши їй обвинувачення у залишенні тварини (адміністративне правопорушення). Водночас обвинувачення висунули й рятівниці.

«Я думала, що чиню правильно. Для мене це було дуже важко», — сказала Гарнер.

Після того як вона розповіла свою історію ЗМІ, Дейсон втратила роботу у ветеринарній клініці в Рокі-Маунт. Також їй інкримінують перешкоджання роботі служби з контролю за тваринами округу Вілсон — через відмову неодноразово передати Амiру офіцерам. У ордері на арешт тварину називають безпритульною.

«Служба контролю за тваринами звернулася до мене з вимогою передати собаку, але я наполягла на своєму і відмовилася, — пояснила Гарнер. — Коли я вперше побачила Амiру, вона була дуже лагідною, але з важкою формою корости. У такому стані їй не можна було до притулку».

Гарнер постала перед магістратом, який визначив заставу у 100 доларів до наступного судового засідання наприкінці місяця.

«Ніколи не знаєш, що виникне: судові витрати… Мені важко — я мама дворічної дитини і не розумію, як із цим упоратися», — сказала вона.

Попри це, Гарнер заявила, що знову вчинила б так само, якби довелося рятувати покинуту тварину.  

суд США

