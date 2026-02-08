  1. В мире
В Милане прошел протест против высокой стоимости жилья и Олимпиады: полиция применила водометы — видео

09:06, 8 февраля 2026
Фото: reuters.com
В Милане около 10 тысяч человек вышли на улицы с протестом против высокой стоимости жилья и из-за экологических проблем в первый полный день зимних Олимпийских игр Milano Cortina, пишет агентство Reuters.

Группа примерно из 100 протестующих, которая отделилась от основной колонны, бросала петарды, дымовые шашки и бутылки в полицию после того, как отошла от основной массы демонстрантов.

Отмечается, что полиция со щитами применила водометы, пытаясь разогнать группу. Некоторые демонстранты были одеты в капюшоны и шарфы, чтобы скрыть лица. Позже порядок был восстановлен.

По данным полиции, во время столкновений были задержаны шесть человек.

Протест организовали профсоюзы, организации по защите жилищных прав и активисты социальных центров. Акция имела целью привлечь внимание к тому, что активисты называют все более нежизнеспособной моделью развития города, которая характеризуется стремительным ростом арендной платы и углублением неравенства.

Безопасность в Милане на время Игр была усилена.

Некоторые группы активистов также считают Олимпиаду расточительством государственных средств и ресурсов, указывая на инфраструктурные проекты, которые, по их словам, нанесли ущерб окружающей среде в горных общинах.

«Я здесь, потому что эти Олимпийские игры нежизнеспособны — экономически, социально и экологически», — заявил 71-летний Стефано Нутини. По его словам, олимпийская инфраструктура стала тяжелым бременем для горных городков, которые принимают соревнования в первом столь рассредоточенном формате зимних Игр.

Международный олимпийский комитет, в свою очередь, заявляет, что Игры в основном используют уже существующие объекты, что делает их более устойчивыми.

Во главе колонны около 50 участников несли стилизованные картонные деревья — символ лиственниц, которые, по словам активистов, были вырублены для строительства новой бобслейной трассы в Кортина-д’Ампеццо.

«Столетние деревья, пережившие две войны… принесены в жертву ради 90 секунд соревнований на бобслейной трассе стоимостью 124 миллиона евро», — говорилось на одном из плакатов.

Ранее правительство Италии разрешило полиции задерживать демонстрантов еще до начала массовых беспорядков.

Фото: reuters.com

 

