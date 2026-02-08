Переполох в полицейском участке – женщина вручила противотанковую ракету полицейскому в рамках амнистии оружия

Женщина принесла противотанковую ракету в полицейский участок в Праге, в результате вызвали саперов и объявили эвакуацию.

В пражском районе Лготка женщина принесла в полицейский участок противотанковую ракету, которую решила сдать в рамках амнистии оружия. Об этом сообщает издание České noviny.

Инцидент произошел во вторник, 3 февраля. Женщина пришла в участок, села в зале ожидания, а дождавшись полицейского, достала из сумки противотанковую ракету и передала ее офицеру.

Как впоследствии выяснилось, боеприпас она нашла в доме своего сына и решила сдать его в рамках амнистии. По словам представителя пражской полиции Яна Рыбанского, полицейский был вынужден вызвать сапера. Правоохранители вместе с женщиной покинули помещение участка до завершения проверки. Саперы установили, что ракета не была активной.

Полиция подчеркивает, что гражданам категорически запрещено трогать боеприпасы, взрывчатые вещества, гранаты, мины, детонаторы или подозрительные предметы. В таких случаях необходимо немедленно звонить по номеру 158. Наибольшая опасность, предупреждают правоохранители, возникает именно при транспортировке таких предметов.

«Пожалуйста, не приносите их в полицию. Сапер определит, можно ли с ними безопасно обращаться, и при необходимости утилизирует их на месте или транспортирует в специальный объект для уничтожения», — отметил представитель полиции.

В рамках амнистии оружия с 1 января по 4 февраля этого года жители Праги сдали 83 единицы огнестрельного оружия, более 3 тысяч единиц боеприпасов и 20 единиц другого боезапаса. Возможность сдать оружие и боеприпасы без наказания и объяснений будет действовать до конца июня.

Амнистию оружия в Чехии объявляли уже пять раз. Последний раз — в 2021 году, когда граждане сдали или легализовали почти 3 700 единиц оружия и около 133 тысяч единиц боеприпасов.

