Переполох у відділку поліції – жінка вручила протитанкову ракету поліцейському в межах амністії зброї

Жінка принесла протитанкову ракету до відділку поліції в Празі, в результаті викликали саперів та оголосили евакуацію.

У празькому районі Лготка жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету, яку вирішила здати в межах амністії зброї. Про це повідомляє видання České noviny.

Інцидент стався у вівторок, 3 лютого. Жінка прийшла до відділку, сіла в залі очікування, а дочекавшись поліцейського, дістала із сумки протитанкову ракету та передала її офіцеру.

Як згодом з’ясувалося, боєприпас вона знайшла в будинку свого сина і вирішила здати його в межах амністії. За словами речника празької поліції Яна Рибанського, поліцейський був змушений викликати сапера. Правоохоронці разом із жінкою залишили приміщення відділку до завершення перевірки. Сапери встановили, що ракета не була активною.

Поліція наголошує, що громадянам категорично заборонено торкатися боєприпасів, вибухових речовин, гранат, мін, детонаторів або підозрілих предметів. У таких випадках необхідно негайно телефонувати за номером 158. Найбільша небезпека, застерігають правоохоронці, виникає саме під час транспортування таких предметів.

«Будь ласка, не приносьте їх до поліції. Сапер визначить, чи можна з ними безпечно поводитися, і за потреби утилізує їх на місці або транспортує до спеціального об’єкта для знищення», — зазначив речник поліції.

У межах амністії зброї з 1 січня по 4 лютого цього року жителі Праги здали 83 одиниці вогнепальної зброї, понад 3 тисячі одиниць боєприпасів та 20 одиниць іншого боєзапасу. Можливість здати зброю та боєприпаси без покарання і пояснень діятиме до кінця червня.

Амністію зброї в Чехії оголошували вже п’ять разів. Востаннє — у 2021 році, коли громадяни здали або легалізували майже 3 700 одиниць зброї та близько 133 тисяч одиниць боєприпасів.

