Попытался скрыть опоздание в суд: юриста лишили права на практику

Судебное заседание было отложено, а попытка объяснить это ложью завершилась исключением из профессии.

В Великобритании дисциплинарный трибунал лишил права на профессию юриста, который пытался скрыть собственное опоздание на судебное заседание. Решение было принято после того, как он подал работодателю ложные объяснения причин отложения дела. Об этом сообщает Law Gazette.

Речь идет об Александере Галлагере, который получил право на юридическую практику в 2016 году. Инцидент произошел во время слушания в Судe графства Вандсворт в Лондоне.

Опоздание и ложная записка

Судебное заседание было назначено на 14:00. Галлагер прибыл примерно на 30 минут позже, и к тому моменту представитель другой стороны уже покинул здание суда. Судья принял решение отложить рассмотрение дела.

После этого юрист подготовил служебную записку для компании, которая привлекла его к участию в деле. В документе он указал, что именно он инициировал отложение слушания из-за отсутствия инструкций и якобы непереданных документов.

Однако эти объяснения не соответствовали действительности. Фактически никакого ходатайства об отложении он не подавал и с оппонентами по этому поводу не общался.

Признание вины

Во время разговора с работодателем Галлагер пояснил, что ошибочно полагал, будто заседание начинается в 15:00. Когда он понял свою ошибку, растерялся и, по его словам, запаниковал.

Он признал, что придумал содержание служебной записки, пытаясь объяснить ситуацию. Также признал, что именно попытка скрыть правду стала самой серьезной частью инцидента.

Регулятор юридической профессии в Великобритании заявил, что из текста записки очевидно следовала ее недостоверность. Юрист не обращался в суд с ходатайством об отложении и не обсуждал с представителем другой стороны какие-либо документы.

Решение дисциплинарного органа

В решении трибунала указано, что мотивом поведения было стремление скрыть опоздание, из-за которого юрист фактически пропустил слушание. Его действия признаны сознательными и умышленными.

Хотя этот случай стал единственным дисциплинарным эпизодом в его карьере, а сам юрист полностью признал вину, трибунал пришел к выводу о необходимости самой строгой меры.

Галлагер исключен из профессионального реестра. Кроме того, его обязали выплатить 9 419 фунтов стерлингов судебных расходов.

