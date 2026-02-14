  1. В мире

В Италии мужчина случайно выбросил 20 золотых слитков стоимостью 120 тысяч евро

20:47, 14 февраля 2026
Слитки, которые итальянец хранил в жестяной коробке, оказались на свалке.
В Италии 57-летний житель города Торре-Лапилло случайно лишился 20 золотых слитков, которые собирал на протяжении многих лет. Об инциденте сообщает RMF24.

По данным, слитки общей стоимостью около 120 тысяч евро хранились в жестяной коробке. Мужчина выбросил ее вместе с бытовым мусором и лишь на следующий день осознал, что произошло.

После этого итальянец обратился за помощью в полицию. Сначала правоохранители отнеслись к его заявлению с недоверием. Однако после просмотра записей с камер видеонаблюдения убедились, что мужчина говорит правду.

Полицейские установили, что мусор из контейнеров уже вывезли на свалку в соседнем городе Удженто. Там была организована поисковая операция.

В результате коробку с золотыми слитками удалось найти и вернуть владельцу.

Италия

