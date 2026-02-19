  1. В мире

Закон должен победить, — король Великобритании Чарльз III отреагировал на арест своего младшего брата

15:24, 19 февраля 2026
Чарльз III заявил, что был глубоко обеспокоен, узнав новости об аресте Эндрю Маунтбаттен-Виндзора и подозрениях в неправомерном поведении на государственной службе.
Фото: obozrevatel.com
 Как известно, брат короля Великобритании Эндрю Маунтбаттен-Виндзор арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Король Великобритании Чарльз III гарантировал «полную и всестороннюю поддержку» расследованию в отношении своего младшего брата. Заявление монарха опубликовало 19 февраля ВВС.

Чарльз III подчеркнул, что был глубоко обеспокоен, узнав новости об аресте Эндрю Маунтбаттен-Виндзора и подозрениях в неправомерном поведении на государственной службе.

Он добавил, что необходимо провести «полное и справедливое надлежащее расследование этого вопроса соответствующими органами».

Также король Великобритании подчеркнул, что полиция может рассчитывать на поддержку королевской семьи.

«Позвольте мне четко заявить: закон должен победить», — заявил старший брат Эндрю Маунтбаттен-Виндзора.

Великобритания

