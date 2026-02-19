Закон має перемогти, — король Великобританії Чарльз III відреагував на арешт свого молодшого брата

Чарльз III заявив, що був глибоко стурбований, дізнавшись новини про арешт Ендрю Маунтбаттен-Віндзора й підозри в неправомірній поведінці на державній службі.

Як відомо, брат короля Великої Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Король Британії Чарльз III гарантував «повну й усебічну підтримку» розслідуванню щодо свого молодшого брата. Заяву монарха опублікувало 19 лютого ВВС.

Чарльз III підкреслив, що був глибоко стурбований, дізнавшись новини про арешт Ендрю Маунтбаттен-Віндзора й підозри в неправомірній поведінці на державній службі.

Він додав, що потрібно провести «повне і справедливе належне розслідування цього питання відповідними органами».

Також король Великої Британії підкреслив, що поліція може розраховувати на підтримку королівської родини.

«Дозвольте мені чітко заявити: закон має перемогти», – заявив старший брат Ендрю Маунтбаттен-Віндзора.

