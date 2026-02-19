  1. У світі

Закон має перемогти, — король Великобританії Чарльз III відреагував на арешт свого молодшого брата

15:24, 19 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чарльз III заявив, що був глибоко стурбований, дізнавшись новини про арешт Ендрю Маунтбаттен-Віндзора й підозри в неправомірній поведінці на державній службі.
Закон має перемогти, — король Великобританії Чарльз III відреагував на арешт свого молодшого брата
Фото: obozrevatel.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, брат короля Великої Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Король Британії Чарльз III гарантував «повну й усебічну підтримку» розслідуванню щодо свого молодшого брата. Заяву монарха опублікувало 19 лютого ВВС.

Чарльз III підкреслив, що був глибоко стурбований, дізнавшись новини про арешт Ендрю Маунтбаттен-Віндзора й підозри в неправомірній поведінці на державній службі.

Він додав, що потрібно провести «повне і справедливе належне розслідування цього питання відповідними органами».

Також король Великої Британії підкреслив, що поліція може розраховувати на підтримку королівської родини.

«Дозвольте мені чітко заявити: закон має перемогти», – заявив старший брат Ендрю Маунтбаттен-Віндзора.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
БЕБ пропонує закривати справи платників податків в обмін на відшкодування 150% збитків

Бюро економічної безпеки України ініціювало обговорення проєкту, який обіцяє змінити каральну систему на компенсаційну

Закон про ветеранське підприємництво стартує 26 лютого, але його вже переписують

Депутати пропонують зробити статус суб’єкта ветеранського підприємництва безстроковим та дозволити його спадкування родинами.

Виплати для звільнених з полону під питанням: законопроєкт повернули на доопрацювання

Комітет виявив ризики подвійного регулювання виплат для звільнених з полону й рекомендував повернути законопроєкт на доопрацювання.

ВРП продовжила відрядження Юшкова до Печерського суду та залишила без розгляду подання щодо Корнєєвої

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового переведення судді для здійснення правосуддя до суду у Києві та Дніпрі.

Субсидія під прицілом: Верховний Суд про реальні витрати на купівлю авто за кордоном

Касаційна інстанція частково задовольнила скаргу Пенсійного фонду, направивши справу на новий розгляд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]