В Австрии судят альпиниста, покинувшего свою девушку умирать на вершине горы

07:54, 20 февраля 2026
Мужчине грозит до трех лет заключения.
В Австрии судят альпиниста, покинувшего свою девушку умирать на вершине горы
В Австралии 36-летний мужчина предстанет перед судом из-за трагического инцидента во время восхождения на самую высокую гору страны — Гросглокнер. Во время подъёма его 33-летняя партнёрша скончалась от переохлаждения. Об этом сообщает Der Standard.

Томас П. и Керстин Г. отправились на вершину высотой 3798 метров в январе 2025 года. В тот день погодные условия были крайне сложными: сильный мороз и порывистый ветер значительно осложнили маршрут. Из-за недостаточного количества снаряжения альпинисты выбились из графика и задержались на несколько часов.

После 17 часов подъёма погода ещё больше ухудшилась. Несмотря на неблагоприятный прогноз и необходимость вернуться, пара решила продолжить восхождение. Когда женщине стало резко хуже, мужчина отправился за помощью.

Следствие считает, что он оставил партнёршу истощённой вблизи вершины, не обеспечив ей надлежащей защиты от холода. В частности, по мнению прокуроров, мужчина должен был перенести её в более безопасное место или принять меры для предотвращения переохлаждения.

Обвинение также подчёркивает, что Томас имел больший опыт в альпинизме, поскольку ранее уже поднимался на эту вершину, тогда как Керстин не имела опыта столь сложных восхождений. Именно поэтому следователи полагают, что он фактически выполнял роль ответственного гида.

Кроме того, прокуратура заявила, что мужчина позволил женщине совершать восхождение в мягкой обуви и снаряжении, не предназначенном для покорения вершин.

Адвокат Томаса отрицает предъявленные обвинения и называет смерть женщины трагическим стечением обстоятельств.

«Оба считали себя достаточно опытными, должным образом подготовленными и хорошо экипированными. Оба имели соответствующий альпийский опыт и находились в очень хорошей физической форме», — отметил адвокат Курт Єлінек.

Он добавил, что при подходе к вершине днём состояние женщины было удовлетворительным, поэтому пара продолжила подъём.

Однако записи камер показывают, что вечером Томас и Керстин застряли на склоне горы. В это время над ними пролетал полицейский вертолёт, однако мужчина не подал никаких сигналов бедствия.

Адвокат поясняет, что Томас П. обратился в полицию и попросил о помощи сразу после того, как женщина сообщила о сильном истощении. Однако сотрудники правоохранительных органов утверждают, что после звонка спасателям мужчина перевёл телефон в беззвучный режим и больше не отвечал на сообщения.

Из-за сильного ветра спасательную операцию на вертолёте не удалось провести ночью, и женщина умерла на замёрзшем склоне горы. Томасу П. грозит до трёх лет лишения свободы.

