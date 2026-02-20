В Австрії судять альпініста, який покинув свою дівчину помирати на вершині гори

Чоловіку загрожує до трьох років ув'язнення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Австралії 36-річний чоловік постане перед судом через трагічний інцидент під час сходження на найвищу гору країни — Гросглокнер. Під час підйому його 33-річна партнерка померла від переохолодження. Про це повідомляє Der Standard.

Томас П. і Керстін Г. вирушили на вершину висотою 3798 метрів у січні 2025 року. Того дня погодні умови були вкрай складними: сильний мороз і поривчастий вітер значно ускладнили маршрут. Через недостатню кількість спорядження альпіністи вибилися з графіка та затрималися на кілька годин.

Після 17 годин підйому погода ще більше погіршилася. Попри несприятливий прогноз і необхідність повернутися, пара вирішила продовжити сходження. Коли жінка відчула різке погіршення самопочуття, чоловік пішов шукати допомогу.

Слідство вважає, що він залишив партнерку виснаженою поблизу вершини, не забезпечивши їй належного захисту від холоду. Зокрема, на думку прокурорів, чоловік мав перенести її в безпечніше місце або вжити заходів, щоб запобігти переохолодженню.

Обвинувачення також підкреслює, що Томас мав більше досвіду в альпінізмі, оскільки раніше вже піднімався на цю вершину, тоді як Керстін не мала досвіду настільки складних сходжень. Саме тому слідчі вважають, що він фактично виконував роль відповідального гіда.

Крім того, прокуратура заявила, що чоловік дозволив жінці здійснювати сходження у м'яких черевиках і спорядженні, що не підходить для підкорення вершин.

Адвокат Томаса заперечує висунуті звинувачення та називає смерть жінки трагічними обставинами.

"Обидва вважали себе достатньо досвідченими, належним чином підготовленими та добре екіпірованими. Обидва мали відповідний альпійський досвід і були у дуже хорошій фізичній формі", – зазначив адвокат Курт Єлінек.

Він додає, що на підході до вершини вдень стан жінки був задовільним, тому пара продовжила підйом.

Однак на записах камер видно, що Томас і Керстін застрягли на схилі гори ввечері. У цей час над ними пролітав поліцейський гелікоптер, однак чоловік не подав жодних сигналів про небезпеку.

Адвокат пояснює, що Томас П. звернувся до поліції та просив про допомогу одразу, як жінка розповіла про виснаження. Однак співробітники правоохоронних органів кажуть, що після дзвінка до рятувальників чоловік поставив телефон на беззвучний режим і більше не відповідав на повідомлення.

Через сильний вітер рятувальну операцію на гелікоптері не змогли провести вночі, тож жінка померла на замерзлому схилі гори. Томасу П. загрожує до трьох років ув'язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.