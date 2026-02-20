Азербайджан планирует внедрить ИИ для прогнозирования результатов судебных процессов и проверки документов

В Азербайджане определили направления применения искусственного интеллекта в судах

Фото: azernews.az

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Азербайджане определили сферы применения искусственного интеллекта (ИИ) в судебной системе. Об этом сообщает AzerNEWS.

Во время Второго форума азербайджанских судей член Судебно-правового совета Сенан Гаджиев заявил, что уже разработана программа интеграции искусственного интеллекта в судопроизводство и администрирование правосудия.

По его словам, ИИ будут применять для проверки соответствия процессуальным нормам исковых заявлений, апелляций, кассационных жалоб и обращений, поданных в суды. В то же время в более простых делах, в частности по заявлениям и жалобам в порядке исполнительного или административного производства, система будет готовить проекты судебных решений.

Отдельной целью внедрения технологии является возможность прогнозирования результатов судебного рассмотрения.

«Граждане смогут оценить вероятность удовлетворения своих требований еще до подачи их в суд», — отметил Гаджиев.

Инициатива является частью более широких усилий Азербайджана по модернизации судебной системы, повышению ее эффективности и прозрачности благодаря использованию современных технологий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.