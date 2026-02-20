Азербайджан планує впровадити ШІ для прогнозування результатів судових процесів та перевірки документів

В Азербайджані визначили напрями застосування штучного інтелекту в судах.

Фото: azernews.az

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Азербайджані визначили сфери застосування штучного інтелекту (ШІ) у судовій системі. Про це повідомляє AzerNEWS.

Під час Другого форуму азербайджанських суддів член Судово-правової ради Сенан Гаджиєв заявив, що вже розроблено програму інтеграції штучного інтелекту в судочинство та адміністрування правосуддя.

За його словами, ШІ застосовуватимуть для перевірки відповідності процесуальним нормам позовних заяв, апеляцій, касаційних скарг і звернень, поданих до судів. Водночас у простіших справах, зокрема за заявами та скаргами в порядку виконавчого чи адміністративного провадження, система готуватиме проєкти судових рішень.

Окремою метою впровадження технології є можливість прогнозування результатів судового розгляду.

«Громадяни зможуть оцінити ймовірність задоволення своїх вимог ще до подання їх до суду», — зазначив Гаджиєв.

Ініціатива є частиною ширших зусиль Азербайджану щодо модернізації судової системи, підвищення її ефективності та прозорості завдяки використанню сучасних технологій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.