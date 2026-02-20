  1. В мире

В США суд Оклахомы ввел правила использования ИИ

21:42, 20 февраля 2026
Отныне авторы процессуальных материалов обязаны проверять точность всех фрагментов, созданных или измененных с помощью ИИ, иначе им грозят санкции.
Фото из открытых источников
Криминальный апелляционный суд Оклахомы принял новое правило, регулирующее использование генеративного искусственного интеллекта в судебных подачах, пишет Journalrecord.com.

Согласно новому правилу, лица, подающие документы в суд, должны обеспечить, чтобы «любая часть документа, созданная или измененная генеративным ИИ — полностью или частично — была проверена на точность ответственным за документ лицом».

Несоблюдение этого требования может привести к судебным санкциям, в частности к утрате права на рассмотрение вопроса в апелляции, исключению документов из материалов дела и/или привлечению к ответственности за неуважение к суду.

В постановлении отмечается, что с учетом стремительного развития генеративного ИИ и его использования в юридической практике, а также потенциальной способности производить дезинформацию или так называемые «галлюцинации», суд считает необходимым установить четкие правила применения таких технологий при подготовке документов.

Все пятеро судей подписали соответствующее решение. Председательствующий судья Гэри Лампкин отдельно подчеркнул, что адвокаты должны быть особенно осторожны, подписывая процессуальные документы, поскольку своей подписью они удостоверяют их достоверность.

По его словам, каждый юрист, подписывающий документ, подтверждает, что все ссылки на правовые источники и судебную практику являются правильными, а цитаты — точными и корректно оформленными. В случае выявления ошибок это может стать основанием для санкций и дисциплинарных мер.

Председательствующая судья Окружного суда округа Оклахома Шейла Стинсон заявила, что считает такое правило полезным для местного суда и планирует передать его на рассмотрение комитету по правилам суда.

В то же время спикер Палаты представителей штата Кайл Гилберт отметил, что с учетом замедления федеральных инициатив по регулированию ИИ штаты вынуждены самостоятельно реагировать на новые вызовы. По его мнению, в перспективе Конгресс должен активнее урегулировать этот вопрос.

Гилберт также подчеркнул, что в судебных документах следует раскрывать факт использования генеративного ИИ. По его словам, применение технологий для базового написания текста — это одно, но в случае юридических исследований и ссылок необходимо обязательно проверять их достоверность, иначе это может обернуться репутационными потерями.

