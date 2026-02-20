У США суд Оклахоми запровадив правила використання ШІ

Відтепер автори процесуальних матеріалів зобов’язані перевіряти точність усіх фрагментів, створених або змінених за допомогою ШІ, інакше їм загрожують санкції.

Фото з відкритих джерел

Кримінальний апеляційний суд Оклахоми ухвалив нове правило, яке регулює використання генеративного штучного інтелекту у судових поданнях, пише Journalrecord.com

Згідно з новим правилом, особи, які подають документи до суду, повинні забезпечити, щоб «будь-яка частина документа, створена або змінена генеративним ШІ — повністю чи частково — була перевірена на точність відповідальною за документ особою».

Недотримання цієї вимоги може призвести до судових санкцій, зокрема втрати права на розгляд питання в апеляції, виключення документів із матеріалів справи та/або притягнення до відповідальності за неповагу до суду.

В ухвалі зазначено, що з огляду на стрімкий розвиток генеративного ШІ та його використання у юридичній практиці, а також потенційну здатність продукувати дезінформацію чи так звані «галюцинації», суд вважає за необхідне встановити чіткі правила щодо застосування таких технологій під час підготовки документів.

Усі п’ятеро суддів підписали відповідне рішення. Головуючий суддя Гері Лампкін окремо наголосив, що адвокати мають бути особливо обачними, підписуючи процесуальні документи, адже своїм підписом вони засвідчують їхню достовірність.

За його словами, кожен юрист, який підписує документ, підтверджує, що всі посилання на правові джерела та судову практику є правильними, а цитати — точними та коректно оформленими. У разі виявлення помилок це може стати підставою для санкцій і дисциплінарних заходів.

Головуюча суддя Окружного суду округу Оклахома Шейла Стінсон заявила, що вважає таке правило корисним для місцевого суду та планує передати його на розгляд комітету з правил суду.

Водночас спікер Палати представників штату Кайл Гілберт зазначив, що, зважаючи на уповільнення федеральних ініціатив щодо регулювання ШІ, штати змушені самостійно реагувати на нові виклики. На його думку, у перспективі Конгрес має активніше врегулювати це питання.

Гілберт також підкреслив, що у судових документах варто розкривати факт використання генеративного ШІ. За його словами, застосування технологій для базового написання тексту — це одне, але у випадку юридичних досліджень і посилань необхідно обов’язково перевіряти їхню достовірність, інакше це може обернутися репутаційними втратами.

