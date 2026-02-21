Опоздание в суд на 30 минут стоило адвокату карьеры и 12 700 долларов

У адвоката отобрали лицензию за опоздание в суд и фальсификацию документа относительно этого опоздания.

Фото: lawyersweekly.com.au

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании адвоката исключили из профессионального реестра после того, как он опоздал в суд на 30 минут и сфальсифицировал служебную записку, чтобы скрыть задержку, пишет LawyersWeekly.

Дело рассмотрел Трибунал по дисциплинарным вопросам солиситоров в отношении Александра Дэвида Эдмунда Хейза Галлагера, допущенного к практике в 2016 году и работавшего как самозанятый адвокат для LPC Law.

Галлагер должен был явиться в 14:00 в Суд графства Вандсворт. Заседание началось в 14:10, адвокат ответчика уже выступил и покинул зал суда, однако Галлагер прибыл лишь в 14:40, ошибочно полагая, что слушание назначено на 15:00.

После его объяснений судья пришел к выводу, что вынесение запланированного решения будет несправедливым, и отложил рассмотрение дела.

На следующий день Галлагер подал в фирму служебную записку, в которой неправдиво указал, что сам просил об отложении из-за отсутствия инструкций, а также что адвокат защиты поднимал вопросы по определенным документам.

Подозрения возникли после того, как клиент фирмы ознакомился с судебным постановлением и сравнил его с отчетом Галлагера. Официальный протокол засвидетельствовал, что он отсутствовал в начале слушания, адвокат защиты покинул заседание до его прибытия, а решение об отложении принял суд, а не он.

Во время записанного телефонного разговора 24 августа 2023 года Галлагер признал реальные обстоятельства события. Он объяснил, что после опоздания «запаниковал» и вместо того, чтобы сразу признать ошибку, «приукрасил» ее в служебной записке.

В последующем электронном письме он признался, что был «смущен» и, несмотря на то что знал содержание судебного постановления, «выдумал служебную записку, указав, что просил об отложении и что суд его удовлетворил». Он признал, что «обман — это самая худшая часть», добавив, что не знает, почему так поступил.

В обращении в Управление по регулированию деятельности солиситоров Галлагер признал, что его запись была «не полностью правдивой», хотя утверждал, что не намеревался вводить кого-либо в заблуждение.

Трибунал подчеркнул, что «обычные порядочные люди» сочтут нечестным выдумывание адвокатом обстоятельств судебного заседания и передачу такого отчета фирме и клиентам.

Несмотря на то, что это был единичный инцидент в карьере без предыдущих дисциплинарных нарушений, трибунал признал действия Галлагера умышленными и свидетельствующими об очевидном отсутствии добросовестности. Также были учтены репутационные потери фирмы перед давним клиентом.

Учитывая серьезность проступка, трибунал постановил, что единственной пропорциональной санкцией является исключение из реестра солиситоров, отклонив более мягкие меры, такие как выговор или ограничение практики.

Кроме того, Галлагера обязали уплатить 9 419 фунтов стерлингов судебных расходов (около 12 700 долларов).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.