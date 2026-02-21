Запізнення до суду на 30 хвилин коштували адвокату кар’єри та 12 700 доларів

У адвоката забрали ліцензію за запізнення до суду та фальсифікацію документу щодо цього запізнення.

Фото: lawyersweekly.com.au

У Великій Британії адвоката виключили з професійного реєстру після того, як він запізнився до суду на 30 хвилин і сфальсифікував службову нотатку, щоб приховати затримку, пише LawyersWeekly.

Справу розглянув Трибунал з дисциплінарних питань соліситорів щодо Александра Девіда Едмунда Гейза Галлагера, допущеного до практики у 2016 році та який працював як самозайнятий адвокат для LPC Law.

Галлагер мав з’явитися о 14:00 до Суд графства Вандсворт. Засідання розпочалося о 14:10, адвокат відповідача вже виступив і залишив залу суду, однак Галлагер прибув лише о 14:40, помилково вважаючи, що слухання призначене на 15:00.

Після його пояснень суддя дійшов висновку, що ухвалення запланованого рішення буде несправедливим, і відклав розгляд справи.

Наступного дня Галлагер подав до фірми службову нотатку, у якій неправдиво зазначив, що сам просив про відкладення через відсутність інструкцій, а також що адвокат захисту порушував питання щодо певних документів.

Підозри виникли після того, як клієнт фірми ознайомився із судовою ухвалою та порівняв її зі звітом Галлагера. Офіційний протокол засвідчив, що він був відсутній на початку слухання, адвокат захисту залишив засідання до його прибуття, а рішення про відкладення ухвалив суд, а не він.

Під час записаної телефонної розмови 24 серпня 2023 року Галлагер визнав реальні обставини події. Він пояснив, що після запізнення «запанікував» і замість того, щоб одразу визнати помилку, «прикрасив» її у службовій нотатці.

У подальшому електронному листі він зізнався, що був «збентежений» і, попри те що знав зміст судової ухвали, «вигадав службову нотатку, зазначивши, що просив про відкладення і що суд його задовольнив». Він визнав, що «обман — це найгірша частина», додавши, що не знає, чому так учинив.

У зверненні до Управління з регулювання діяльності соліситорів Галлагер визнав, що його запис був «не повністю правдивим», хоча стверджував, що не мав наміру вводити когось в оману.

Трибунал наголосив, що «звичайні порядні люди» вважатимуть нечесним вигадування адвокатом обставин судового засідання та передання такого звіту фірмі і клієнтам.

Попри те, що це був одиничний інцидент у кар’єрі без попередніх дисциплінарних порушень, трибунал визнав дії Галлагера умисними та такими, що свідчать про очевидний брак доброчесності. Також було враховано репутаційні втрати фірми перед давнім клієнтом.

З огляду на серйозність проступку трибунал постановив, що єдиною пропорційною санкцією є виключення з реєстру соліситорів, відхиливши м’якші заходи, такі як догана або обмеження практики.

Окрім цього, Галлагера зобов’язали сплатити 9 419 фунтів стерлінгів судових витрат (близько 12 700 доларів).

