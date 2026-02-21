  1. В мире

В Великобритании адвоката лишили лицензии из-за фальсификации резюме и вымышленных достижений

13:01, 21 февраля 2026
Адвоката лишили права на профессию после того, как он признал, что выдумал академические достижения, приукрасил карьеру и неправдиво указал наличие действующего сертификата на осуществление практики.
Фото: todaysconveyancer.co.uk
В Великобритании адвоката исключили из реестра после того, как он признался в фальсификации академических достижений, вымышленных элементах своей юридической карьеры и неправдивом указании наличия сертификата на осуществление практики в своем резюме, пишет LawyersWeekly.

Дело рассмотрел Трибунал по дисциплинарным вопросам солиситоров в отношении Вишала Пателя, допущенного к практике в 2020 году и работавшего юрисконсультом в Aviva Investors.

Нарушение было выявлено в 2022 году, когда Патель подал заявку на должность ассоциированного юриста в международную юридическую фирму Squire Patton Boggs через рекрутинговое агентство.

Трибунал установил, что в своем резюме он утверждал, что получил диплом юриста с отличием первого класса, продемонстрировал «очень высокие» результаты на курсе профессиональной подготовки барристеров и получил степень магистра права (LLM) в Ноттингемском университете — что не соответствовало действительности.

Не зная о недостоверности этих сведений, Squire Patton Boggs пригласила его на собеседование и сделала предложение о трудоустройстве при условии прохождения предварительной проверки.

Во время проверки были выявлены существенные расхождения между информацией, указанной в анкете, и данными в резюме.

На самом деле Патель получил диплом бакалавра права второго класса нижнего уровня в Университете Бирмингем-Сити, на курсе профессиональной подготовки барристеров имел оценку лишь «компетентный», а также обучался в государственной школе, несмотря на утверждения о частном образовании.

Позже рекрутер обратил внимание на несоответствия и попросил объяснить академическую и профессиональную историю. Во время разговора Патель признал, что «создал образ, который, по его мнению, был необходим для работы в частной практике».

На прямой вопрос, означает ли это, что он солгал или сфальсифицировал информацию для получения работы, Патель ответил утвердительно, хотя отметил, что это «не было намеренным введением в заблуждение».

В ноябре 2022 года партнер Squire Patton Boggs сообщил о Пателе в Управление по регулированию деятельности солиситоров, указав, что он дважды подавал «неправдивую и вводящую в заблуждение» информацию в резюме.

После уведомления о проверке регулятора Aviva Investors в феврале 2023 года начала собственное внутреннее расследование и потребовала от Пателя предоставить копию резюме, исправленную версию и таблицу расхождений.

Однако один из работодателей в компании пришел к выводу, что даже исправленное резюме содержало «некорректную информацию», а перечень расхождений не отражал их полного объема.

В апреле 2023 года Aviva Investors уволила Пателя за «грубое нарушение трудовой дисциплины».

Трибунал установил, что его поведение имело «повторяющийся» и «умышленный» характер в течение шести месяцев и затронуло несколько сторон.

Несмотря на полное признание вины и сотрудничество с расследованием, трибунал подчеркнул, что проступок является «чрезвычайно серьезным» и может «непосредственно навредить репутации юридической профессии», не усмотрев оснований для более мягкого наказания.

Помимо исключения из реестра, Пателя обязали уплатить 5 313 фунтов стерлингов судебных расходов.

адвокат Великобритания

