У Британії адвоката позбавили ліцензії через фальсифікацію резюме та вигадані досягнення

Адвоката позбавили права на професію після того, як він визнав, що вигадав академічні здобутки, прикрасив кар’єру та неправдиво зазначив наявність чинного сертифіката на здійснення практики.

У Великій Британії адвоката виключили з реєстру після того, як він зізнався у фальсифікації академічних досягнень, вигаданих елементах своєї юридичної кар’єри та неправдивому зазначенні наявності сертифіката на здійснення практики у своєму резюме, пише LawyersWeekly.

Справу розглянув Трибунал з дисциплінарних питань соліситорів щодо Вішала Пателя, допущеного до практики у 2020 році та який працював юрисконсультом в Aviva Investors.

Порушення було виявлено у 2022 році, коли Патель подався на посаду асоційованого юриста до міжнародної юридичної фірми Squire Patton Boggs через рекрутингове агентство.

Трибунал встановив, що у своєму резюме він стверджував, що отримав диплом юриста з відзнакою першого ступеня, продемонстрував «дуже високі» результати на курсі професійної підготовки баристерів та здобув ступінь магістра права (LLM) в Ноттінгемському університеті — що не відповідало дійсності.

Не знаючи про недостовірність цих відомостей, Squire Patton Boggs запросила його на співбесіду та зробила пропозицію про працевлаштування за умови проходження попередньої перевірки.

Під час перевірки були виявлені суттєві розбіжності між інформацією, зазначеною в анкеті, та даними у резюме.

Насправді Патель отримав диплом бакалавра права другого класу нижчого рівня в Університеті Бірмінгем-Сіті, на курсі професійної підготовки баристерів мав оцінку лише «компетентний», а також навчався у державній школі, попри твердження про приватну освіту.

Згодом рекрутер звернув увагу на невідповідності та попросив пояснити академічну й професійну історію. Під час розмови Патель визнав, що «створив образ, який, на його думку, був необхідний для роботи у приватній практиці».

На пряме запитання, чи означає це, що він збрехав або сфальсифікував інформацію для отримання роботи, Патель відповів ствердно, хоча зазначив, що це «не було навмисним введенням в оману».

У листопаді 2022 року партнер Squire Patton Boggs повідомив про Пателя до Управління з регулювання діяльності соліситорів, вказавши, що він двічі подавав «неправдиву та оманливу» інформацію у резюме.

Після повідомлення про перевірку регулятора Aviva Investors у лютому 2023 року розпочала власне внутрішнє розслідування та вимагала від Пателя надати копію резюме, виправлену версію та таблицю розбіжностей.

Однак один із роботодавців у компанії дійшов висновку, що навіть виправлене резюме містило «некоректну інформацію», а перелік розбіжностей не відображав їх повного обсягу.

У квітні 2023 року Aviva Investors звільнила Пателя за «грубе порушення трудової дисципліни».

Трибунал встановив, що його поведінка мала «повторюваний» і «умисний» характер протягом шести місяців та вплинула на кілька сторін.

Попри повне визнання вини та співпрацю з розслідуванням, трибунал наголосив, що проступок є «надзвичайно серйозним» і може «безпосередньо зашкодити репутації юридичної професії», не вбачаючи підстав для м’якшого покарання.

Окрім виключення з реєстру, Пателя зобов’язали сплатити 5 313 фунтів стерлінгів судових витрат.

