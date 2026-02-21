В Британии суд наказал банкира-миллионера за 740 случаев безбилетного проезда

В Великобритании суд вынес приговор бывшему топ-менеджеру банка HSBC, который на протяжении почти года уклонялся от оплаты железнодорожных билетов, сэкономив почти 6 000 фунтов.

Фото: international-adviser.com

Бывшего банкира и высокопоставленного сотрудника HSBC Global Asset Management Джозефа Моллоя, работавшего в банке до выхода на пенсию в 2025 году, в Лондоне осудили за мошенничество с оплатой билетов на поезд, пишет The Times.

По данным суда, Моллой в течение 11 месяцев не оплачивал полную стоимость проезда на поездах оператора Southeastern Railway, применяя мошенническую схему, известную как «doughnutting» — он покупал билеты только на начальную и конечную станции маршрута, но не оплачивал промежуточные участки. Такая тактика позволила ему сэкономить не менее £5 911 при ежедневных поездках из его дома в Орпингтоне стоимостью два миллиона фунтов до станции Лондон-Бридж и офиса в Кэнэри-Уорф.

Моллой использовал вымышленные имена и адреса для приобретения двух смарт-карт с загруженными билетами, а также воспользовался 50-процентной скидкой от Jobcentre Plus, предназначенной для безработных, несмотря на наличие достаточных средств для оплаты проезда.

Суд в Центральном уголовном суде Внутреннего Лондона признал его виновным в мошенничестве посредством предоставления ложной информации. Судья отметил, что схема была «изощренной и серьезной», и подчеркнул, что, несмотря на финансовую возможность платить за билеты, Моллой сознательно уклонялся от платежей.

За 11 месяцев он применил мошенническую схему как минимум 740 раз.

Моллою назначили:

10 месяцев лишения свободы условно;

80 часов общественно полезных работ;

запрет пользоваться железнодорожными услугами оператора Southeastern Railway в течение 12 месяцев;

выплату £5 000 компенсации оператору.

Эксперты отмечают, что уклонение от оплаты билетов ежегодно обходится британским железным дорогам в десятки миллионов фунтов, а дело Моллоя стало одним из самых резонансных примеров подобной мошеннической практики.

