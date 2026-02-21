У Британії суд покарав банкіра-мільйонера за 740 випадків безквиткового проїзду

У Великій Британії суд виніс вирок колишньому топ-менеджеру банку HSBC, який протягом майже року уникав оплати квитків на потяг, зекономивши майже 6 000 фунтів.

Колишнього банкіра та високопоставленого співробітника HSBC Global Asset Management Джозефа Моллой, який працював у банку до виходу на пенсію у 2025 році, у Лондоні засудили за шахрайство з оплатою квитків на поїзд, пише The Times

За даними суду, Моллой протягом 11 місяців не платив повну вартості проїзду на поїздах оператора Southeastern Railway, застосовуючи шахрайську схему, відому як «doughnutting» — придбав квитки лише на початкову та кінцеву станції маршруту, але не оплачував проміжні ділянки. Така тактика дозволила йому зекономити щонайменше £5 911 при щоденних поїздках з його будинку в Орпінгтоні, вартістю два мільйони фунтів, до Лондонського мосту та офісу в Кенері-Ворфі.

Моллой використав підроблені імена та адреси для придбання двох смарт-карток із завантаженими квитками та навіть скористався 50 % знижкою від Jobcentre Plus, яка призначена для безробітних, хоча він мав достатньо коштів для оплати проїзду.

Суд у Центральному кримінальному суді Внутрішнього Лондона визнав його винним у шахрайстві з неправдивим поданням інформації. Суддя зазначив, що схема була «витонченою та серйозною», і хоча Моллой мав фінансову можливість платити за квитки, він вирішив ухилятися від платежів.

За 11 місяців він скористався шахрайством щонайменше 740 разів.

Моллою призначили:

10 місяців позбавлення волі умовно,

80 годин суспільно корисних робіт,

заборону користуватися залізничними послугами оператора Southeastern Railway протягом 12 місяців,

виплату £5 000 компенсації оператору.

Експерти зазначають, що ухилення від сплати за квитки обходиться британським залізницям у десятки мільйонів фунтів щороку, і випадок Моллоя став одним із найрезонансніших прикладів шахрайської практики.

