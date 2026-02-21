В Кракове голубей будут кормить кормом с контрацептивами — названа причина

В Польше популяцию голубей планируют сократить с помощью контрацептивов.

В Кракове власти объявили о запуске пилотной программы контрацепции для голубей, чтобы остановить стремительный рост их численности. В кормушки для птиц будут добавлять корм, обработанный специальным противозачаточным препаратом, пишет NFP.

По словам чиновников, инициатива поможет уменьшить загрязнение зданий, тротуаров и повреждение городской инфраструктуры.

Программу будут реализовывать совместно с учеными и зоозащитниками.

«Ежедневно мы получаем 20–30 больных голубей, и мы не единственный центр, который занимается такими птицами. Мы решили найти системное решение», — заявил ветеринар Пшемыслав Баран.

По словам уполномоченной по правам животных Кракова Сабины Янечко, препараты безопасны для окружающей среды и не представляют угрозы для людей.

Отмечается, что такой метод позволит постепенно сократить популяцию голубей без отлова или уничтожения птиц, опираясь на успешный опыт Брюсселя и других европейских городов.

