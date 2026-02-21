  1. У світі

У Польщі голубів годуватимуть кормом з контрацептивами — назвали причину

10:55, 21 лютого 2026
У Польщі популяцію голубів хочуть скоротити за допомогою контрацептивів.
Фото: notesfrompoland.com
У польському місті Краків влада оголосила про старт пілотної програми контрацепції для голубів, щоб зупинити стрімке зростання їхньої кількості. У годівниці птахів додаватимуть корм, який було оброблено спеціальним протизаплідним препаратом, пише NFP.

За словами чиновників, ініціатива допоможе подолати забруднення будівель, тротуарів та пошкодження інфраструктури.

Програму реалізуватимуть спільно з науковцями та захисниками тварин.

«Щодня ми отримуємо 20-30 хворих голубів, і ми не єдиний центр, який займається такими голубами. Ми вирішили знайти системне рішення», - заявив ветеринар Пшемислав Баран.

За словами уповноваженої з прав тварин Кракова Сабіни Янечко, препарати є безпечними для навколишнього середовища та не становлять загрози для людей.

Зазначається, що такий метод дозволить поступово зменшити популяцію голубів без відлову чи вбивства птахів, спираючись на успішний досвід Брюсселя та інших європейських міст.

