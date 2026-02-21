  1. В мире

Судье в Британии объявили официальное предупреждение из-за публикаций в Facebook 9-летней давности

14:57, 21 февраля 2026
Жалобу подали только в 2024 году: дисциплинарный орган признал публикации такими, что подрывают доверие к беспристрастности судебной власти.
Судье в Британии объявили официальное предупреждение из-за публикаций в Facebook 9-летней давности
В Великобритании судье вынесли официальное предупреждение за три публикации в Facebook, размещенные еще в 2017 году. Жалобу на них подали только в 2024 году. Об этом сообщает Law Gazette.

Речь идет о Моррисе Сакалле, который занимает судейскую должность уже 13 лет. По данным расследования, его публикации содержали ненадлежащие комментарии по политически и социально чувствительным темам. Конкретные вопросы в ведомстве не раскрывают.

Несмотря на то что публикации были сделаны почти десять лет назад, они оставались в открытом доступе. Именно это и стало основанием для подачи жалобы.

Результаты расследования

В JCIO установили, что публикации были умышленными и доступными для широкой аудитории. В них выявили негативные высказывания в адрес одного из политических деятелей и признаки предвзятости в отношении представителей меньшинства.

В ведомстве отметили, что судья:

  • не проявил должной осмотрительности;
  • не в полной мере осознавал возможные последствия своих действий;
  • не учел риск для репутации судебной системы.

В то же время в JCIO напомнили: представители судебной власти должны избегать публикаций, комментариев или распространения контента в соцсетях, если это может подорвать доверие к их беспристрастности или нанести ущерб авторитету правосудия.

Позиция самого судьи

Сакалл пояснил, что его публикации были реакцией на события и политические дискуссии того времени и предназначались для частной аудитории. Одну из них он признал неосмотрительной, однако не согласился с тем, что действовал без достаточной сдержанности.

Какое решение принято

Судье объявили официальное предупреждение. Поведение Сакалла назвали «крайне ненадлежащим», однако отметили, что доказательств систематических нарушений не установлено.

Великобритания

