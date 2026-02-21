Судді у Британії оголосили офіційне попередження через дописи у Facebook 9-річної давнини

Скаргу подали лише у 2024 році: дисциплінарний орган визнав публікації такими, що підривають довіру до неупередженості судової влади.

У Великій Британії судді винесли офіційне попередження за три дописи у Facebook, опубліковані ще у 2017 році. Скаргу на них подали лише у 2024-му. Про це повідомляє Law Gazette.

Йдеться про Морріса Сакалла, який обіймає суддівську посаду вже 13 років. За даними розслідування, його публікації містили неналежні коментарі щодо політично та соціально чутливих тем. Конкретні питання у відомстві не розголошують.

Попри те, що дописи були зроблені майже десять років тому, вони залишалися у відкритому доступі. Саме це й стало підставою для звернення зі скаргою.

Результати розслідування

У JCIO встановили, що публікації були навмисними та доступними для широкої аудиторії. У них виявили негативні висловлювання на адресу одного з політичних діячів і ознаки упередженості щодо представників меншини.

У відомстві зазначили, що суддя:

не проявив належної обачності;

не повною мірою усвідомлював можливі наслідки своїх дій;

не врахував ризик для репутації судової системи.

Водночас у JCIO нагадали: представники судової влади мають уникати публікацій, коментарів чи поширення контенту в соцмережах, якщо це може підірвати довіру до їхньої неупередженості або завдати шкоди авторитету правосуддя.

Позиція самого судді

Сакалл пояснив, що його дописи були реакцією на події та політичні дискусії того часу й розраховувалися на приватну аудиторію. Один із них він визнав необачним, однак не погодився з тим, що діяв без достатньої стриманості.

Яке рішення ухвалено

Судді оголосили офіційне попередження. Поведінку Сакалла назвали «вкрай неналежною», однак зазначили, що доказів систематичних порушень не встановлено.

