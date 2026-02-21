  1. В мире

Авторы и иллюстраторы в США судятся с Google из-за обучения ИИ Gemini на их произведениях

16:45, 21 февраля 2026
Суд в США должен решить, могла ли компания использовать книги и иллюстрации для обучения ИИ без прямого разрешения авторов.
В США группа писателей и художников требует, чтобы суд признал их иск против Google коллективным. Они утверждают: компания использовала их книги и иллюстрации для обучения своего искусственного интеллекта Gemini без разрешения.

В чем суть конфликта

Истцы просят суд запретить Google использовать защищенные авторским правом материалы для тренировки генеративной модели Gemini. Они хотят, чтобы дело охватывало всех владельцев авторских прав, чьи произведения могли попасть в обучающие наборы данных, передает Courthouse News.

По словам адвоката Лесли Вивер, речь идет об авторах, которые сознательно или несознательно размещали свои работы в сервисах Google. Компания, по мнению истцов, сканировала веб-страницы и использовала эти материалы для совершенствования ИИ.

Судья федерального суда США Эуми Ли во время слушаний подчеркнула: необходимо четко определить, кого именно будет охватывать возможный коллективный иск.

Чего требуют авторы

Авторы не только говорят о нарушении прав. Они хотят, чтобы Google:

  • открыто сообщала, какие именно материалы использует для обучения ИИ;
  • получала согласие правообладателей перед использованием их произведений.

Адвокат истцов заявила, что компания должна знать, какие именно данные применяет для тренировки. По ее словам, невозможно совершенствовать систему, не понимая, из каких «ингредиентов» она состоит.

Позиция Google

Представитель Google Дэвид Крамер выступил против коллективного рассмотрения. Он заявил, что компания не ведет списков конкретных произведений, использованных для обучения Gemini. Поэтому, по его мнению, определить границы такого иска будет сложно или даже невозможно.

Google также настаивает, что имеет право использовать загруженный контент в соответствии с условиями пользования сервисами. Хотя формулировки лицензий являются широкими, возможные спорные случаи следует рассматривать отдельно, а не объединять в одно масштабное дело.

Судья отметила, что формулировки в соглашениях Google относительно использования контента выглядят достаточно широко сформулированными, однако решение пока не приняла.

Отдельные замечания к истцам

Google также поставила под сомнение часть требований отдельных авторов. В частности:

иллюстратор Сара Андерсен публиковала свои работы в Twitter еще до регистрации авторского права и имела лицензию с Mattel;

писательница Хоуп Ларсон, по версии компании, не владеет правами на обложку графического романа «Chiggers», а одно из ее произведений было создано как служебное — то есть авторское право может принадлежать заказчику.

Издатели хотят присоединиться

К делу стремятся присоединиться и крупные издатели — Cengage Group и Hachette Book Group. Они заявляют, что обладают более широкими правами на воспроизведение и большим интересом в деле.

Однако суд поставил под сомнение, почему компании не присоединились раньше, ведь процесс продолжается с 2023 года. Google возражает против их вступления на этом этапе, поскольку это может затянуть рассмотрение.

Что дальше

После четырехчасового слушания суд не принял ни одного решения — ни относительно создания коллективного иска, ни по санкциям, ни по присоединению издателей.

Это дело может стать важным прецедентом. От решения суда зависит, смогут ли технологические компании использовать произведения авторов для обучения искусственного интеллекта без их прямого согласия.

