Автори та ілюстратори в США судяться з Google через навчання ШІ Gemini на їхніх творах

Суд у США має вирішити, чи могла компанія використовувати книги та ілюстрації для навчання ШІ без прямого дозволу авторів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США група письменників і художників вимагає, щоб суд визнав їхній позов проти Google колективним. Вони стверджують: компанія використала їхні книги та ілюстрації для навчання свого штучного інтелекту Gemini без дозволу.

У чому суть конфлікту

Позивачі просять суд заборонити Google використовувати захищені авторським правом матеріали для тренування генеративної моделі Gemini. Вони хочуть, щоб справа охоплювала всіх власників авторських прав, чиї твори могли потрапити до навчальних наборів даних, передає Courthouse News.

За словами адвокатки Леслі Вівер, йдеться про авторів, які свідомо або несвідомо розміщували свої роботи в сервісах Google. Компанія, на думку позивачів, сканувала вебсторінки та використовувала ці матеріали для вдосконалення ШІ.

Суддя федерального суду США Еумі Лі під час слухань наголосила: потрібно чітко визначити, кого саме охоплюватиме можливий колективний позов.

Чого вимагають автори

Автори не лише говорять про порушення прав. Вони хочуть, щоб Google:

відкрито повідомляла, які саме матеріали використовує для навчання ШІ;

отримувала згоду правовласників перед використанням їхніх творів.

Адвокатка позивачів заявила, що компанія повинна знати, які саме дані застосовує для тренування. За її словами, неможливо вдосконалювати систему, не розуміючи, з яких «інгредієнтів» вона складається.

Позиція Google

Представник Google Девід Крамер заперечив проти колективного розгляду. Він заявив, що компанія не веде списків конкретних творів, використаних для навчання Gemini. Тому, на його думку, визначити межі такого позову буде складно або навіть неможливо.

Google також наполягає, що має право використовувати завантажений контент відповідно до умов користування сервісами. Хоча формулювання ліцензій є широкими, можливі спірні випадки слід розглядати окремо, а не об’єднувати в одну масштабну справу.

Суддя зауважила, що мова в угодах Google щодо використання контенту виглядає досить широко сформульованою, але рішення поки що не ухвалила.

Окремі зауваження до позивачів

Google також поставила під сумнів частину вимог окремих авторів. Зокрема:

ілюстраторка Сара Андерсен публікувала свої роботи у Twitter ще до реєстрації авторського права та мала ліцензію з Mattel;

письменниця Хоуп Ларсон, за версією компанії, не володіє правами на обкладинку графічного роману «Chiggers», а один з її творів був створений як службовий — тобто авторське право може належати замовнику.

Видавці хочуть долучитися

До справи прагнуть приєднатися й великі видавці — Cengage Group та Hachette Book Group. Вони заявляють, що мають ширші права на відтворення та більший інтерес у справі.

Втім суд поставив під сумнів, чому компанії не долучилися раніше, адже процес триває з 2023 року. Google заперечує проти їхнього входження на цьому етапі, оскільки це може затягнути розгляд.

Що далі

Після чотиригодинного слухання суд не ухвалив жодного рішення — ані щодо створення колективного позову, ані щодо санкцій чи приєднання видавців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.