Руководитель Xbox Фил Спенсер покидает Microsoft после 38 лет в компании — кто теперь возглавит игровое направление

17:57, 21 февраля 2026
Решение об отставке приняли еще в прошлом году, а Фил Спенсер будет оставаться советником компании до лета.
В корпорации Microsoft меняется руководство игрового направления. Руководитель Xbox Фил Спенсер покидает компанию после почти 40 лет работы. Также Microsoft покидает президент Xbox Сара Бонд. Об этом сотрудникам сообщил генеральный директор компании Сатья Наделла, передает The Verge.

По его словам, Фил Спенсер принял решение об отставке еще в прошлом году, после чего в компании начали готовить передачу полномочий.

Фил Спенсер работал в Microsoft более 38 лет, из них 12 лет возглавлял игровое направление. Именно при его руководстве Xbox расширил присутствие на мировом рынке и стал одним из ключевых брендов в сфере видеоигр.

Кто теперь будет руководить игровым направлением

Новой генеральным директором Microsoft Gaming станет Аша Шарма. Сейчас она возглавляет направление CoreAI Product в Microsoft и отвечает за развитие продуктов, связанных с искусственным интеллектом.

До возвращения в Microsoft в 2024 году Аша Шарма работала на руководящих должностях в Meta и Instacart. Она имеет опыт управления крупными международными командами и развития цифровых платформ.

Фил Спенсер будет оставаться советником компании до лета, чтобы помочь с передачей дел.

