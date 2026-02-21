  1. У світі

Керівник Xbox Філ Спенсер залишає Microsoft після 38 років у компанії — хто тепер очолить ігровий напрям

17:57, 21 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рішення про відставку ухвалили ще торік, а Філ Спенсер залишатиметься радником компанії до літа.
Керівник Xbox Філ Спенсер залишає Microsoft після 38 років у компанії — хто тепер очолить ігровий напрям
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У корпорації Microsoft змінюється керівництво ігрового напряму. Керівник Xbox Філ Спенсер залишає компанію після майже 40 років роботи. Також Microsoft покидає президентка Xbox Сара Бонд. Про це працівникам повідомив генеральний директор компанії Сатья Наделла, передає The Verge.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, Філ Спенсер ухвалив рішення про відставку ще торік, після чого у компанії почали готувати передачу повноважень.

Філ Спенсер працював у Microsoft понад 38 років, з них 12 років очолював ігровий напрям. Саме за його керівництва Xbox розширив присутність на світовому ринку та став одним із ключових брендів у сфері відеоігор.

Хто тепер керуватиме ігровим напрямом

Новою генеральною директоркою Microsoft Gaming стане Аша Шарма. Нині вона очолює напрям CoreAI Product у Microsoft і відповідає за розвиток продуктів, пов’язаних зі штучним інтелектом.

До повернення в Microsoft у 2024 році Аша Шарма працювала на керівних посадах у Meta та Instacart. Вона має досвід управління великими міжнародними командами та розвитку цифрових платформ.

Філ Спенсер залишатиметься радником компанії до літа, щоб допомогти з передачею справ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

звільнення Microsoft

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Дефіцит кадрів і тисячі справ: Рада суддів показала реальний стан справ у судах

Навантаження на суди у 2025 році: відсутність підтримки кадрів загрожує єдності судової практики.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]