Керівник Xbox Філ Спенсер залишає Microsoft після 38 років у компанії — хто тепер очолить ігровий напрям

Рішення про відставку ухвалили ще торік, а Філ Спенсер залишатиметься радником компанії до літа.

У корпорації Microsoft змінюється керівництво ігрового напряму. Керівник Xbox Філ Спенсер залишає компанію після майже 40 років роботи. Також Microsoft покидає президентка Xbox Сара Бонд. Про це працівникам повідомив генеральний директор компанії Сатья Наделла, передає The Verge.

За його словами, Філ Спенсер ухвалив рішення про відставку ще торік, після чого у компанії почали готувати передачу повноважень.

Філ Спенсер працював у Microsoft понад 38 років, з них 12 років очолював ігровий напрям. Саме за його керівництва Xbox розширив присутність на світовому ринку та став одним із ключових брендів у сфері відеоігор.

Хто тепер керуватиме ігровим напрямом

Новою генеральною директоркою Microsoft Gaming стане Аша Шарма. Нині вона очолює напрям CoreAI Product у Microsoft і відповідає за розвиток продуктів, пов’язаних зі штучним інтелектом.

До повернення в Microsoft у 2024 році Аша Шарма працювала на керівних посадах у Meta та Instacart. Вона має досвід управління великими міжнародними командами та розвитку цифрових платформ.

Філ Спенсер залишатиметься радником компанії до літа, щоб допомогти з передачею справ.

